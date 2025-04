Sernik Izaura to delikatne w smaku, wilgotne ciasto, przypominające smak murzynka. Puszysta masa serowa, kruchy spód, a do tego czekoladowa, pyszna polewa, najczęściej z wiórkami kokosowymi – ten smak uwielbiają wszyscy! W dodatku przyrządzenie sernika Izaura nie jest wcale trudniejsze niż zwykłego, a ciasto to nadaje się doskonale na każdą okazję. Czego potrzebujesz, by wykonać ten sernik? Jak go przyrządzić?

Dlaczego kochamy serniki?

Sernik to jedno z tych ciast, które pojawia się na stołach przy wielu okazjach: niedzielnych spotkań z rodziną, świąt, urodzin, a nawet jako smakowita przyjemność bez okazji. Serowa, wilgotna masa, często z dodatkami bakalii czy orzechów, miękki lub kruchy spód, a także pyszny wierzch (różny,w zależności od rodzaju sernika) – wszystko to sprawia, że jedzenie sernika jest prawdziwą rozkoszą! Sernik Izaura to jedna z najbardziej lubianych wersji tego ciasta. Jest delikatna i krucha, a także doskonale łączy smak sera i kakao. Jak go zrobić?

Sernik Izaura – potrzebne składniki

Do upieczenia Izaury nie będziesz potrzebować wielu więcej składników, niż do klasycznego sernika. Przygotuj składniki na ciasto i masę serową.

Ciasto:

1,5 szklanki mąki

1,5 szklanki cukru

50 ml wody

4 jajka

1 opakowanie cukru wanilinowego

kostka margaryny

30 g kakao

3 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa:

10 dag masła

4 jajka

ok 60 dag sera

szklanka cukru

Przygotowanie sernika Izaura

Rozpuść margarynę, a następnie dodaj do niej cukier, cukier waniliowy, kakao oraz wodę. Zagotuj, a następnie przez 5 minut gotuj na wolnym ogniu. Pozostaw do ostudzenia. Oddziel żółtka od białek i dodaj je do margaryny, wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odłóż połowę szklanki masy, a do reszty dodaj mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Ubij białka na sztywno i dodaj, delikatnie mieszając. Przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą.

Masło utrzyj z jajkami, cukrem i zmielonym serem. Powstałą masę przełóż na ciasto i piecz całość w temperaturze ok 190-200 stopni, bez termoobiegu, przez godzinę. Po ostudzeniu polej masą odłożoną do szklanki i posyp kokosem.

Twój pyszny sernik Izaura jest gotowy!

