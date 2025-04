Seler to bogactwo witamin B, C i PP. Skutecznie poprawia metabolizm oraz prawidłowe funkcjonowanie jelit. Osoby na diecie wegetariańskiej mogą przygotować pasztet z selera, który idealnie komponuje się na kanapki lub lekki lunch do pracy. Sprawdź nasze przepisy na wykorzystanie selera!

Sałatka z selera

Oto składniki na sałatkę z selera:

5-6 łodyg selera naciowego

pół szklanki siekanych orzechów

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

starty ser żółty

oliwa z oliwek

Jak zrobić sałatkę z selera?

Na początku ścieramy ser żółty na dużych oczkach tarki. Następnie orzechy prażymy na suchej i rozgrzanej patelni. Siekamy nożem na drobne kawałki. Wyciskamy sok z cytryny i ścieramy skórkę. Seler kroimy na cienkie plasterki i mieszamy z resztą warzyw. Doprawiamy solą, pieprzem i oliwą z oliwek. Tak przygotowaną sałatkę z selera możemy podawać do obiadu lub jako samodzielne danie.

Pasztet z selera

Oto składniki na pasztet z selera:

100 g sera żółtego

2 cebule dymki

2-3 łodygi selera naciowego

200 g mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

szczypta pieprzu

3 jajka

pół kostki masła

pół szklanki mleka

Jak zrobić pasztet z selera?

Ścieramy ser żółty na tarce. Szatkujemy dymkę drobno i podsmażamy razem z selerem naciowym na maśle. Następnie mielimy blenderem. Mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia. Jajka roztrzepujemy i łączymy z resztą składników. Całość przekładamy do formy keksówki wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej tłuszczem . Następnie pieczemy przez 50 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowany pasztet z selera możemy podawać na ciepło lub zimno z dodatkiem sosu czosnkowego.

Frytki z selera

Oto składniki na frytki z selera:

seler korzeniowy

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu kajeńskiego

Jak zrobić frytki z selera?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Seler korzeniowy obieramy dokładnie ze skórki i kroimy w słupki. Doprawiamy solą oraz pieprzem kajeńskim. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Polewamy oliwą z oliwek. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku przez 40 minut do uzyskania złocistej chrupiącej skórki.

