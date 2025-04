Seler naciowy to niskokaloryczny składnik diety, który skutecznie pozwala zredukować wysokie ciśnienie. Doskonale sprawdza się w postaci soku lub zdrowego koktajlu z dodatkiem marchwi lub w akompaniamencie jabłek. To pyszny i chrupiący dodatek do sałatek na bazie sosu jogurtowego lub dressingu. Sprawdź nasze przepisy!

Seler naciowy: sok

Oto składniki na sok z selera naciowego:

2 garście szpinaku świeżego

2 ogórki świeże

2 łodygi selera naciowego

jabłko

Jak zrobić sok z selera naciowego?

Wszystkie warzywa dokładnie myjemy i osuszamy na ręczniku papierowym. Szpinak przekładamy do sokowirówki. Następnie kroimy ogórek w mniejsze kawałeczki. Jabłko obieramy i usuwamy gniazdo nasienne. Seler dzielimy na mniejsze kawałki. Pozostałe owoce i warzywa przeciskamy przez sokowirówkę. Tak przygotowany sok dokładnie mieszamy z połowa szklanki wody. Sok idealnie sprawdza się jako jedna z 5 porcji warzyw i owoców dziennie.

Seler naciowy: sałatka

Oto składniki na sałatkę z selera naciowego:

3 łodygi selera naciowego

garść suszonej żurawiny

groszek

posiekana pietruszka

orzechy

jogurt

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z selera naciowego?

Seler dokładnie myjemy i kroimy na 1 cm plasterki. Żurawinę siekamy razem z wcześniej podprażonymi orzechami na suchej patelni. Przekładamy do większej miski. Dosypujemy ugotowany groszek lub ten z puszki. W międzyczasie mieszamy jogurt, sok z cytryny, sól oraz pieprz na dressing. Łączymy wszystkie składniki dokładnie mieszając. Przekładamy do lodówki na 2 godziny do przegryzienia się smaków. Tak przygotowana sałatka doskonale sprawdza się w asyście mięsa lub jako samodzielne danie.

Koktajl z selera naciowego

Oto składniki na koktajl z selera naciowego:

szklanka kruszonego lodu

3 jabłka

marchewka

2 łodygi selera naciowego

sok z cytryny

Jak zrobić koktajl z selera naciowego?

Kruszony lód wkładamy do blendera kielichowego. W międzyczasie obieramy jabłka, usuwamy gniazdo nasienne i kroimy na mniejsze kawałki. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce. Seler naciowy obmywamy i kroimy na kawałki. Wyciskamy sok z cytryny i wlewamy do blendera. Wszystko dokładnie blendujemy partiami. Tak przygotowany koktajl możemy serwować schłodzony podczas letnich przyjęć.

