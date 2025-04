Schab ze śliwką przygotowywany na bazie mięsa bez kości i dodatkiem owoców, to klasyczna wędliną na święta. Pieczony w piekarniku, owinięty rękawem jest delikatny i soczysty. Natarty dodatkowo czosnkiem i ziołami będzie z pewnością numerem jeden na świątecznym stole.

3 kroki do soczystego i aromatycznego schabu:

przed włożeniem schabu do piekarnika podsmażamy na rozgrzanej patelni, aby lekko się zrumienił

nacieramy czosnkiem w plasterkach lub przeciśniętym wcześniej przez praskę

przed włożeniem schabu na blachę, wkładamy go do rękawa do pieczenia, aby wszystkie soki zostały wewnątrz mięsa

Schab ze śliwką w sosie

Oto składniki na schab ze śliwką w sosie:

kilogram schabu bez kości

15 śliwek suszonych

3-4 liście laurowe

ziele angielskie

szczypta soli

szczypta pieprzu

bulion warzywny

100 g grzybów suszonych

Jak zrobić schab ze śliwką w sosie?

Schab dokładnie oczyszczamy i przecinamy środek mięsa. Układamy śliwki w całości. Nadziewamy dodatkowo liściem laurowym oraz suszonymi grzybami, wcześniej namoczonymi w letniej wodzie przynajmniej na 15 minut. Przesmażamy cały kawałek na rozgrzanej patelni do zrumienienia skórki. Doprawiamy solą i pieprzem. Przekładamy do rękawa do pieczenia i wlewamy bulion warzywny do środka. Następnie zamykamy szczelnie rękaw z obu stron. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 190 stopni Celsjusza przez 60 minut. Tak przygotowany schab idealnie smakuje jako wędlina na kanapki.

Schab ze śliwką pieczony

Oto składniki na schab ze śliwką pieczony:

kilogram schabu bez kości

15 śliwek suszonych

ziele angielskie

liść laurowy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić schab ze śliwką pieczony?

Schab dokładnie oczyszczamy i przecinamy środek mięsa. Układamy śliwki w całości. Nadziewamy dodatkowo liściem laurowym. Przesmażamy cały kawałek na rozgrzanej patelni do zrumienienia skórki. Doprawiamy solą i pieprzem. Przekładamy do rękawa do pieczenia. Następnie zamykamy szczelnie rękaw z obu stron. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 190 stopni Celsjusza przez 60 minut. Tak przygotowany schab możemy podawać w kawałku lub pokrojony w plasterki.

Schab ze śliwką w winie

Oto składniki na schab ze śliwką w winie:

kilogram schabu bez kości

15 śliwek suszonych

szklanka czerwonego wina

łyżka mąki pszennej

ziele angielskie

liść laurowy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić schab ze śliwką w winie?

Schab dokładnie oczyszczamy i przecinamy środek mięsa. Układamy śliwki w całości. Nadziewamy dodatkowo liściem laurowym. Przesmażamy cały kawałek na rozgrzanej patelni do zrumienienia skórki. Doprawiamy solą i pieprzem. Podlewamy co jakiś czas winem. Przekładamy do rękawa dopieczenia. Następnie zamykamy szczelnie rękaw z obu stron. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 190 stopni Celsjusza przez 60 minut.

