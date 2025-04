Nieodłącznym towarzyszem jajek, pasztetów i mięs na świątecznym stole, jest sałatka wielkanocna. Z założenia powinna być jak najbardziej wiosenna, a także zawierać tradycyjne składniki wielkanocne, czyli szynkę, jajka, majonez lub sos tatarski, a także warzywa i owoce. Jak jednak w świątecznym szale zajadania się nie stracić szczupłej sylwetki? Odpowiedzią jest „odchudzenie” niektórych potraw – w tym właśnie sałatki. Jak to zrobić, by nie straciła smaku, a jedynie kalorie?

Sałatka wielkanocna w wersji light

Większość pomysłów na sałatki wielkanocne opiera się na składnikach będących symbolami Wielkanocy:

jajkach

groszku

wędlinie

mięsie

majonezie

sosie tatarskim

tuńczyku.

Wszystkie składniki – same w sobie – nie są tuczące. Problem z kalorycznością sałatki pojawia się po połączeniu ich, a raczej sposobie, w jaki je łączymy. Wiele przepisów przewiduje na przykład podsmażenie cebulki, boczku, wędlin czy warzyw, a następnie dodanie ich do pozostałych składników. Dodajmy do tego sosy lub majonez i z niewinnie wyglądających składników, tworzy się prawdziwa bomba kaloryczna. W połączeniu z ciastami, pieczeniami, słodkimi napojami oraz ograniczonym ruchem podczas świąt – robi się to co najmniej niebezpieczne dla sylwetki.

Jak odchudzić wielkanocną sałatkę, by po świętach nie musieć odchudzać siebie?

Jeśli dbasz o sylwetkę, nie musisz w żadnym wypadku rezygnować z zajadania się wielkanocnymi pysznościami! Wystarczy tak naprawdę pamiętać o kilku prostych zasadach podczas tworzenia świątecznych potraw, by nie musieć rezygnować ani z przyjemności, ani dotychczasowego rozmiaru ubrań. Oto kilka prostych patentów na zmniejszenie kaloryczności sałatki:

składników nie podsmażaj na patelni (o ile przepis tego naprawdę nie wymaga, np. zawiera surowe grzyby czy mięso)

(o ile przepis tego naprawdę nie wymaga, np. zawiera surowe grzyby czy mięso) jeśli musisz podsmażyć składniki, rób to na patelni beztłuszczowej lub dodaj odrobinę „dobrego” oleju, jak na przykład kokosowy – ale tylko tyle, by nie przypalić składników!

do tworzenia sałatki wybieraj świeże warzywa i owoce, a nie te z puszki – zwykle zanurzone są w bardzo kalorycznych syropach, z dodatkiem dużych (zdecydowanie zbyt dużych!) ilości cukru

jeśli tylko możesz, sos tatarski czy czosnkowy wykonaj samodzielnie – na jogurcie

gdzie tylko się da – zamiast majonezu używaj jogurtu greckiego

jeśli musisz posłodzić sałatkę, zamiast cukru użyj stewii lub syropu klonowego

dodaj tylko tyle sosu, ile naprawdę jest niezbędne – nie zalewaj nim sałatki!

Te proste sposoby w znaczny sposób pomogą obniżyć zawartość kaloryczną sałatki – nawet o 1/3! Teraz możesz świętować bez obaw o swoją figurę i zdrowie.

