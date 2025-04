Rozmieszczenie żywności w lodówce

Wbrew pozorom układ produktów w lodówce ma ogromne znaczenie w przechowywaniu żywności. Odpowiednie przechowywanie powoduje, że żywność nie traci składników odżywczych, nie wysycha, nie gnije i nie pleśnieje

Reklama

Chyba większość z nas w ogóle nie zwraca uwagi na ułożenie produktów w chłodziarkach. Zazwyczaj robimy zakupy w pośpiechu i w pośpiechu także układamy je w lodówce, tworząc wszędobylski bałagan, nie wspominając już o przemyślanym ich rozmieszczeniu. A to wielki błąd, bo to co znajduje się na naszych talerzach ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Warto więc zadbać o właściwie przechowywanie żywności, by nam nie szkodziła.

Właściwa temperatura wewnątrz lodówki to 5 stopni C, taka utrzymuje się na środku chłodziarki. Najbardziej zimnym miejscem w lodówce jest dolna półka znajdująca się ponad pojemnikami, temperatura powinna wynosić tam 2 stopnie C. Najwyższa temperatura jest na górnej półce i wynosi 8 stopni C. Półki na drzwiach lodówki mają temperaturę od 10 do 15 stopni C, a dolne szuflady do 10 stopni C. Należy pamiętać również, aby w okresie letnim pokrętło temperatury nastawić na silniejsze działanie niż w zimie.

Czy wiesz, że...

Banany, pomidory oraz awokado to produkty, które nie powinny być przechowywane w lodówce, bowiem szybciej się psują i tracą swój cenny aromat.

Produkty w lodówce powinny być ustawione dość luźno, aby możliwa była cyrkulacja powietrza. Gdy cyrkulacja będzie zaburzona uniemożliwi osiągnięcie właściwej temperatury wewnątrz urządzenia. Jedzenie najlepiej przechowywać w odpowiednich pojemnikach lub specjalnych torebkach. Żywność opakowana w ten sposób nie traci wilgoci i smaku, może być dłużej przechowywana.

Zobaczcie jak należy poukładać w lodówce produkty żywnościowe. Podpowiemy wam także jak długo i w czym je przechowywać, by długo zachowały świeżość i smak.

Półka górna

Na górnej półce trzymamy nabiał typu: mleko, kefiry, jogurty, desery mleczne, śmietany, jogurty, ser biały.

Półka środkowa

Przechowywać tu można żółte sery, wędliny w plastrach. Na środkowej półce trzymamy również gotowe dania. Pamiętajmy jednak, aby przed ich włożeniem, upewnić się, czy wystygły. Ciepłe dania podnoszą temperaturę w całej lodówce

Dolna półka

Dolna półka to najzimniejsze miejsce w lodówce. Na niej rozmieszczone powinny być produkty, które wymagają najniższej temperatury, dlatego układaj tam świeże mięso i ryby. Produkty te jednak nie powinny być przechowywane dłużej niż dwa dni w przypadku mięsa i jeden dzień w przypadku ryb. Nie powinno się trzymać na tej samej półce surowego mięsa i produktów przygotowanych już do spożycia.

Dolne szuflady

Warzywa i owoce najlepiej przechowywać w dolnych szufladach. Należy pamiętać, aby zawsze wyjąć je z folii, w przeciwnym razie będą się „dusić”, co będzie powodowało gnicie. Ważne jest również, by usunąć z nich całą wodę, która zostaje po umyciu. Jeżeli warzywa i owoce nie będą dokładnie osuszone, będą się szybciej psuły.

Drzwi lodówki

Drzwi lodówki to najcieplejsze miejsce i są przeznaczone na produkty, które wymagają jedynie delikatnego chłodzenia. Na drzwiach lodówki znajduje się zazwyczaj pojemnik na jajka. Można je przechowywać 2-3 tygodnie, ale niemyte! Skorupka jest pokryta naturalną, specjalną warstwą ochronną, która nie przepuszcza drobnoustrojów. To idealne miejsce również na masło, olej, dżemy, przetwory, ketchup, musztardę, soki w kartonach, sosy w butelkach.

Reklama

Pamiętajcie, że data przydatności do spożycia dotyczy tylko produktów zamkniętych, a po otwarciu należy je zużyć jak najszybciej. Zawsze sprawdzajcie także termin przydatności do spożycia.