Ten zimny sos swój smak zawdzięcza głównie ziarnom gorczycy, które stanowią jego podstawę. Występują one w 3 rodzajach: biała - najłagodniejsza, czarna - nieco ostrzejsza i brązowa - sarepska, najostrzejsza.

Reklama

"Moc" musztardy zależy także od rodzaju użytego podczas produkcji płynu (ocet łagodzi smak, wino i piwo go zaostrzają) i przypraw. Dodatek cukru, soli, miodu, chrzanu czy wina wpływa zaś na nutę smakową. Musztarda idealnie pasuje do mięs i wędlin, ale można ją też dodawać do kanapek, jajek, doprawiać nią sosy ciepłe i zimne. Ma dużą trwałość, ale gdy na jej powierzchni zbierze się płyn, należy ją niestety wyrzucić.

7 gatunków musztardy

Czy znasz wszystkie rodzaje musztardy?

Delikatesowa - w miarę jednorodna, łagodna. Kremska - kremowa, słodkawa. Sarepska - powstaje z mieszanki grubozmielonej gorczycy brązowej i białej, dosyć ostra. Francuska - zawiera całe ziarna gorczycy jasnej i ciemnej oraz ocet winny. Łagodna w smaku. Dijon - produkowana z mieszanki gorczyc i białego wina. Kremowa, pikantno-słona. Rosyjska - bardzo ostra, zmielona, z drobinkami ciemnej gorczycy. Stołowa - łagodna lub lekko pikantna, o jasnej barwie.

Zalety dla zdrowia i urody

Składniki zawarte w gorczycy działają moczopędnie, łagodzą ból gardła i mięśni oraz objawy reumatyzmu (do bolących miejsc warto przykładać poduszeczki wypełnione nasionkami), obniżają ciśnienie krwi, zwalczają wypryski skórne. Gotowa już musztarda, zwłaszcza ziarnista, poprawia przemianę materii i chroni przed zaparciami.

Okłady z gorczycy poprawiają ukrwienie skóry. Z ziaren można przygotować odżywczą maseczkę na twarz lub wzmacniającą na włosy (zmielone nasionka wymieszać z żółtkiem, miodem i oliwą; wetrzeć w skórę głowy i włosy, a po 10 min spłukać).

Na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z "Poradnika domowego"

Reklama

Zobacz inne porady kulinarne:

Domowe musli - jak zrobić?

Jak kupować wino?

Jak obrać granat - instrukcja video