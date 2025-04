Espresso

Kawa przygotowana za pomocą specjalnego ekspresu, na ogół z kilku różnych rodzajów ziaren. Dobrze zaparzone espresso ma brązową piankę. Powinno być podawane w filiżance o pojemności ok. 70 ml i wypełniać ją jedynie do połowy.

Espresso jest najpopularniejsze we Włoszech i Hiszpanii, powoli zdobywa jednak serca pozostałych mieszkańców Europy. Jest bazą również dla innych napojów kawowych, takich jak latte macchiato czy cappuccino.

Espresso jest cenione ze względu na swój wyrazisty, intensywny smak i aromat.

Caffe latte

Popularnie nazywana po prostu latte. To napój kawowy tworzony z espresso zalanego spienionym mlekiem.

Latte macchiato

Często mylone ze zwyczajną kawą latte. Tymczasem latte macchiato składa się aż z trzech warstw - na dole znajduje się mleko, na nim espresso, a na wierzchu pianka. Latte macchiato powstaje poprzez delikatne i bardzo powolne nalewanie espresso do mleka.

Ta kawa najczęściej jest serwowana w wysokich szklankach o pojemności ok. 250 ml. Często bywa urozmaicana za pomocą różnych dodatków - np. syropów smakowych, posypek, przypraw. Latte macchiato bywa bardziej podobne do deseru niż do kawy.

Cappuccino

Klasycznie powinno składać się z 25 ml espresso, do którego wlewa się odpowiednio spienione mleko (100-125 ml). Pianka powinna być pozbawiona widocznych pęcherzyków i mieć jedwabistą konsystencję.

W Polsce popularne jest kupowanie cappuccino w formie gotowego proszku, najczęściej w różnych smakach (orzechowy, waniliowy, itd.).

Ristretto

Metoda przygotowywania kawy w specjalnym ekspresie. Ristretto jest przygotowywane tak samo jak espresso, powinno być jednak stworzone przy użyciu dwa razy mniejszej ilości wody, jest więc dużo mocniejsze.

Americano

Kawa americano powstała dzięki rozcieńczaniu tradycyjnego espresso dużą ilością wody.

Americano powstaje na ogół poprzez dodanie do porcji espresso 120 ml wody. Niektórzy zmieniają recepturę, dodając dwie porcje espresso, przez co americano jest mocniejsze.