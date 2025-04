Historia i nowoczesność

Pałac Zamoyskich to historia która możemy przeżyć na nowo dzięki Endorfinie. Endorfina to miejsce w którym można doskonale zjeść w restauracji, bawić się do rana w klubie a przechadzając się po ogrodzie zapomnieć, że jest się w centrum wielkiego miasta.

Miejsce przyciąga niepowtarzalnym klimatem i wykwintną kuchnią. Tworzenie wyrafinowanych posiłków to sztuka, a Szef Kuchni Michał Górecki, należący do elitarnej Fundacji Klubu Szefów Kuchni, opanował ją do perfekcji.

Smaczna i wykwintna kuchnia

Kuchnia w Endorfinie to lekkie, ciekawie skomponowane dania, wiele świeżych ziół i warzyw w asyście win z całego świata . Dania powstają z najwyższej jakości produktów od wyselekcjonowanych dostawców.

Szczególnie polecamy comber jagnięcy w sosie rozmarynowym z dodatkiem żubrówki, ponieważ to danie przyniosło Michałowi Góreckiemu dwukrotny tytuł mistrza Polski.

Doskonałym zakończeniem posiłku jest deser! Szeroki wybór ciast wykonanych według tradycyjnych receptur, deserów lodowych ,tortów to propozycja od Szefa Cukierni Endorfiny Rafała Bosaka.

Niebanalny wystrój i klimat

Endorfina – jak na nazwę przystało – potrafi zniewolić, a nawet uzależnić. Restauracja składa się z dwóch dużych i wysokich sal, odnowionych w stylu new-old. W jednej znajduje się zabytkowy kominek i antyki, w drugiej nowoczesne meble i wyrafinowana sztukateria.

Prawdziwym jednak rarytasem, wyróżniającym te wnętrza jest taras i ogród, gdzie wiosną i latem słychać szum fontanny i śpiew ptaków. Wyjątkowy nastrój tworzą tu świeże kwiaty, delikatne światło. Po zmroku mamy okazję posłuchać dźwięków instrumentalnej muzyki na żywo przy blasku świec i ogniu kominka.

Idealne miejsce na odpoczynek i pracę

To wyjątkowe miejsce stwarza idealne warunki na rodzinny wypoczynek, romantyczna kolację we dwoje czy ekskluzywne spotkanie firmowe.

Endorfina Foksal to wymarzona lokalizacja na organizację ekskluzywnej konferencji, szkolenia.

Lokalizacja w ścisłym centrum miasta, jednak z dala od wielkomiejskiego zgiełku - z sal konferencyjnych roztacza się kojący zmysły widok na ogród, który sprzyja atmosferze kreatywności i koncentracji myśli.

Duże imprezy odbywają się w pawilonie wystawowowo-koncertowym z wyjściem na ogród oraz przeszklonej całorocznej oranżerii, w której rosną stare drzewa.

Endorfina to idealne miejsce na przyjęcia weselne, koncerty, eventy, pokazy mody, komunie, chrzciny, a także inne spotkania o mniej lub bardziej formalnym charakterze, o każdej porze roku - nawet do 2000 osób.

W podziemiach Pałacu Zamoyskich znajduje się również Klub Muzyczny. Wysublimowana historyczna architektura w zestawieniu z nowoczesnym wystrojem, gwarantuje indywidualny charakter i magię miejsca, które z pewnością przypadnie do gustu osobom ceniącym sobie jakość i własny styl.

Atmosfera tam panująca zachwyci na pewno wszystkich, a miłośnicy dobrego dźwięku będą usatysfakcjonowani najnowszą technologia naszego brzmienia.

Endorfina Foksal 2 - najbardziej prestiżowe miejsce na event samym centrum Warszawy.