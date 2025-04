Fot. Fotolia

Klasyczne rękawice kuchenne - z tkaniny

Ten rodzaj rękawic kuchennych jest najbardziej popularny, jednak i tutaj możemy dostać zwykłe-niezwykłe rękawice. Wielu producentów oferuje rękawice materiałowe z magnesami. Rękawic z magnesami łatwo nie zgubimy – o ile przywiesimy je np. na lodówce. Zasada wyboru rękawic wykonanych z tkaniny jest prosta – im więcej warstw materiału, tym lepiej.

Rękawice wykonane z tkaniny najczęściej mają wydzielone miejsce na kciuk, ale mogą nie mieć takiego podziału. Wówczas oczywiście trudniej jest uchwycić gorącą rączkę garnka czy blachę.

Rękawice kuchenne silikonowe

Silikon to ostatnio szczególnie popularny w kuchni materiał. Furorę robią nie tylko formy do pieczenia, pędzelki czy trzepaczki, lecz także silikonowe chwytaki, łapki i rękawice. Grube rękawice silikonowe skutecznie chronią przed poparzeniem. Dostępne w wielu wersjach kolorystycznych i kombinacjach materiałowych. Spotkać możemy również rękawice wykonane z tkaniny z silikonowa częścią chwytającą.

Rękawice kuchenne na prezent

Mówi się, że akcesoria kuchenne to najgorszy prezent świąteczny dla kobiety, która czuje się potraktowana jak "kura domowa". Trzeba jednak przyznać, że ostatnio nowoczesne gadżety kuchenne są na topie jeśli chodzi o prezenty, także te świąteczne. W końcu przed Świętami jest to przedmiot szczególnie pożądany, w końcu czekają nas domowe wypieki.

Alternatywa dla rękawic - łapki i chwytaki

Łapki silikonowe do chwytania gorących naczyń sprawdzą się nie tylko przy kontakcie z bardzo gorącymi blachami i formami do pieczenia, lecz także skrajnie zimnymi. Podobnie jak silikonowe rękawice - chronią przez odmrożeniem dłoni. Dzięki temu możemy buszować w zamrażarce tak długo, jak potrzebujemy.

Silikon jest odporny na działanie temperatury od -40°C do 230 °C. Dodatkową zaletą łapek i chwytaków z silikonu jest to, że można je myć w zmywarce.

Kolorowe łapki z silikonu to także ozdoba kuchni.

