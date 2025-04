Po sylwestrowym szaleństwie przyszedł czas na karnawałową zabawę! Jeżeli planujecie zaprosić znajomych na wyjątkową imprezę, musicie trzymać rękę na pulsie. W tym roku zapominamy o skomplikowanych drinkach i wyszukanych składnikach. To, co oczaruje waszych znajomych to zaskakujące i proste miksy wywołujące efekt „WOW”. Co to oznacza? Królować będą warstwowe moktajle, nieszablonowe mieszadełka i totalnie zakręcone kostki lodu! Poniżej znajdziecie kilka orzeźwiających inspiracji. Gotowi na niezapomnianą imprezę? Zaczynamy!

Pomarańczowy zachód słońca

Hitem tegorocznego karnawału będą kilkuwarstwowe miksy. W Double Bubble pomarańcza, niczym zachodzące słońce, oddziela przejrzysty, świeży 7UP od intensywnej, inspirującej do zabawy Pepsi. Jak stworzyć taki intrygujący efekt? Do wysokiej szklanki wlewamy 40 ml 7UP, a następnie za pomocą plasterka pomarańczy odgradzamy go od reszty szklanki. Następnie zasypujemy szklankę lodem i dopełniamy 30 ml soku z czarnej porzeczki TOMA, 15 ml soku z cytryny i Pepsi. To wstrząsające, niezmieszane połączenie naprawdę trzyma poziom!

Double Bubble



Słodkie zamieszanie

W tym sezonie mieszadełka potrafią naprawdę zaskoczyć! W Lemonalizie, czyli połączeniu przyjemnie musującej Mirindy Lemon z odrobiną malinowej słodyczy, w roli mieszadełka świetnie sprawdza się pyszny, owocowy lizak. Jak przyrządzić ten wyjątkowy miks? Do wypełnionej lodem szklanki wlewamy 10 ml syropu malinowego, uzupełniamy 20 ml soku cytrynowego i Mirindy Lemon, a następnie wkładamy do środka cytrusowego lizaka. Przed wypiciem moktajl mieszamy lizakiem, dzięki czemu syrop zmiesza się z resztą składników.

Lemonaliza

Szaleństwo

na stoku

Rebel Bąbel to doskonały przykład połączenia prostego moktajlu, efektu "wow" i sportów zimowych. Chłodna Pepsi z wiśniową nutą na zjawiskowym „lodowym stoku” to maksymalne orzeźwienie i przebój każdej imprezy. Chcecie, żeby o waszym miksie krążyły legendy? Wystarczy kilka godzin przed imprezą wstawić szklankę wypełnioną do połowy wodą pod skosem do zamrażarki. Gdy woda po zamarznięciu utworzy stok, wlewamy do szklanki po 20 ml soku z limonki i syropu wiśniowego, dopełniamy schłodzoną Pepsi i serwujemy gościom. Szaleństwo na stoku czas zacząć!

Rebel Bąbel

Orzeźwienie na okrągło

Chcecie przenieść znajomych na gorącą, brazylijską plażę? Przy dźwiękach samby puśćcie wodze fantazji! Na pierwszy ogień bierzemy kostki lodu. Kto powiedział, że muszą być zrobione z wody? Miks Coolacabana nie uznaje schematów! Tu w roli kostek lodu występują zamrożone, soczyste winogrona, które w połączeniu z limonkowym 7UP-em wniosą na Wasze imprezy orzeźwiający powiew egzotyki. Jak to zrobić? To proste! Wypełniamy szklankę zamrożonymi winogronami, wlewamy 10 ml soku z limonki, dopełniamy 7UP i wciskamy cząstkę limonki dla dekoracji. Voilá!

Coolacabana

Wszystkie miksy smakowe proponujemy doprawić sporą porcją dobrej zabawy oraz szczyptą ostrożności.

