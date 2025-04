Zastanawiasz się, czy rabarbar to owoc czy warzywo? Sporu nie da się rozstrzygnąć jednym stwierdzeniem. Technicznie i botanicznie rabarbar jest warzywem, ale wydaje też owoce, a dodatkowo prawnie uznawany jest za owoc. Zarówno osoby biorące rabarbar za warzywo, jak i ci, którzy sądzą, że to owoc, mogą mieć rację. Wgłębmy się w kontrowersyjną klasyfikację rabarbaru.

W klasyfikacji botanicznej, rabarbar uznawany jest za warzywo. To właśnie botaniczne przyporządkowanie rabarbaru do grupy warzyw jest uznawane za słuszne przez większość osób. Rabarbar to łodyga wieloletniej rośliny Rheum rhabarbarum, a za warzywa botanicy uważają wszystkie rośliny, których liście, łodygi lub korzenie są jadalne. Botaniczne przyporządkowanie rabarbaru do grupy warzyw jest więc jasne i nie wzbudza kontrowersji.

Choć pod kątem botanicznym rabarbar to warzywo, często jest nazywany owocem. Nie chodzi tylko o mowę potoczną, według prawa w USA i Unii Europejskiej rabarbar jest oficjalnie jednym z owoców. To zgodne z decyzją sądu w Nowym Jorku z 1947 roku.

Rabarbar jest uznawany za owoc, ponieważ najczęściej je się go w postaci ugotowanej, upieczonej lub ogólniej: przetworzonej. To ten argument przekonał sąd do wydania takiej decyzji. Dlaczego było to tak ważne? Ponieważ import warzyw nakładał na firmy dodatkowe podatki. Importowanie rabarbaru jako owocu było więc dla przedsiębiorców tańsze i postarali się oni o taką decyzję sądu, używając argumentu o kulturowym przyporządkowaniu rabarbaru do grupy owoców.

Rabarbar jest też owocem według wielu kucharzy i owoców zajmujących się kulinariami. Wszystko przez jego słodkawy smak i fakt, że najczęściej je się go na słodko. Potocznie rabarbar trafia do grupy owoców także przy planowaniu posiłków przez wielu Polaków.

Kontrowersje i wątpliwości dotyczące klasyfikacji rabarbaru do krupy warzyw lub owoców, wynikają z kilku problemów. Pytanie brzmi: czy uznać za słuszną klasyfikację Unii Europejskiej, botaniczną przynależność rośliny, czy posłuchać ekspertów kulinarnych?

Niektórzy za jedyną prawidłową klasyfikację uznają botanikę danej rośliny. Łodyga rabarbaru jest w tym przypadku warzywem, ale rabarbar wydaje też niewielkie owoce (tak, istnieją małe, okrągłe owoce rabarbaru!). Według botaników tylko ta część rośliny Rheum rhabarbarum zasługuje na miano owocu rabarbaru.

Prawne nazewnictwo i przyporządkowanie rabarbaru do grupy owoców lub warzyw jest z kolei ważne ze względu na podatki i prawo importu i eksportu produktów żywnościowych. Ponieważ rabarbar najczęściej eksportuje się w formie przetworzonej, prawnicy uznali, że można uznać go za owoc.

Kolejną sporną kwestię stanowi kulturowe i kulinarne podejście do rabarbaru. Zazwyczaj owocami nazywa się produkty o słodkim smaku lub spożywane zazwyczaj na słodko. Przepisy z rabarbarem w większości uwzględniają rabarbar w słodkiej odsłonie. Popularne są ciasta z rabarbarem, fit desery z rabarbarem, a także dżemy rabarbarowe. Wiele osób ma więc opór przed nazwaniem rabarbaru warzywem właśnie z uwagi na to, że je się go na słodko.

fot. Kwitnący rabarbar, z którego powstają owoce rabarbaru/ Adobe Stock, Volodymyr

Właściwe nazwanie rabarbaru to niejedyny mały spór w klasyfikacji owoców i warzyw. Wiele osób zastanawia się na przykład, czy awokado do owoc, czy warzywo, czy dynia to owoc czy warzywo, oraz czy arbuz to owoc czy warzywo. Wiele takich wątpliwości nigdy nie zostanie jasno wyjaśnionych właśnie z powodu podstawowego problemu: kto ma zdecydować, jaki aspekt jest najważniejszy? Czy przy przyporządkowywaniu rośliny do grupy warzyw lub owoców wierzyć botanikom, prawnikom, czy kucharzom? Większość osób decyduje się stawiać na klasyfikację botaników i tym samym rabarbar to dla nich warzywo, ale zdecyduj samodzielnie, jak chcesz nazywać rabarbar i inne kontrowersyjne warzywa i owoce.

