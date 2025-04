Gwiazdki cynamonowe

Reklama

1. Składniki na około 70 sztuk:

50 dag migdałów

5 białek

45 dag cukru pudru

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżka wódki z wiśni.

2. Sposób przyrządzenia:

Migdały należy zmielić, białka ubić na sztywną pianę, do tego dodać cukier puder (1-2 łyżki odłożyć) i dokładnie wymieszać (należy również odłożyć 1/2 szklanki na lukier).

Do powstałej masy należy dodać migdały, cynamon oraz wódkę z wiśni, zamieszać oraz zagnieść ciasto. Ciasto trzeba następnie odstawić pod przykryciem na ok. godzinę do lodówki.

Stolnicę posypujemy cukrem pudrem i wałkujemy ciasto na grubość 1 cm. Foremkami wycinamy gwiazdki (lub inne kształty wedle uznania). Surowe jeszcze ciastka smarujemy lukrem z białkami, układamy je na blaszce w odpowiednich odstępach tak, by się nie stykały i zostawiamy w temperaturze pokojowej do wystygnięcia na 8 godzin.

Gwiazdki wstawiany do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez 7-8 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza.

Łańcuch z popcornu i żurawiny

1. Rzeczy których potrzebujesz:

igły,

nitki,

popcornu,

owoców żurawiny.

2. Wykonanie:

Przygotuj popcorn



i pozostaw do wystygnięcia.

Nawlecz jedną żurawinę na nitkę i zawiąż wokół niej pętelkę, by stworzyć pierwsze ogniwo, do którego będziesz doczepiać kolejne.

Na przemian nawlekaj popcorn oraz żurawinę, aż uzyskasz pożądanej długości łańcuch.

Pamiętaj, by pozostawić kawałek sznurka na końcu łańcucha, z którego zrobisz ostatni supełek wokół ostatniego ogniwa (najlepiej, jeśli będzie nim owoc żurawiny).

Choinkowe ciasteczka maślane

1. Składniki:

2 żółtka

1 kostka masła

0,6 kg mąki

1 szklanka

cukru pudru

2 łyżki śmietany

2. Wykonanie:

Zagniatamy ciasto, wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm. Następnie wycinamy za pomocą gotowych foremek lub wg własnej inwencji, metodą zlepiania np. ludzików. Pieczemy na złoty kolor, w temperaturze 190-200 stopni Celsjusza. Wedle uznania, możemy je posmarować białkiem lub czekoladą oraz posypać cukrem, migdałami lub dekorkami. Trzeba pamiętać, by zostawić dziurkę na sznureczek, aby można było je bez problemu powiesić na choince.