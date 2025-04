Dania ze szpinakiem mogą być sycące, zdrowe i naprawdę pyszne. Szpinak można jeść surowy lub gotowany; świeży lub mrożony. Bez względu na to w jakiej formie, szpinak pozwala formoważ jedne z bardziej wartościowych potraw. Lubi towarzystwo czosnku, łososia i sera feta.

Dania ze szpinakiem warto jeść z wielu podoów: zawiera wiele wartościowych składników odżywczych, takich jak żelazo, cynk, magnez, fosfor, potas oraz sporo bezcennej dla naszego organizmu witaminy C. Szpiank podawany pod postacią rozdrobionej papki zniechęci niemal każdego, dlatego warto wiedzieć, jak przygotować smaczne i urozmaicone dania ze szpinakiem.

Spis treści:

Wiosną najlepiej spożywać szpinak świeży jako bazę do kolorowych i apetycznych sałatek. Możesz go kupić przez cały rok w supermarketach, jednak to właśnie wiosną smakuje najlepiej. Delikatne zielone listki o subtelnie winnym smaku wzbogacą smak ulubionej kompozycji sałatkowej lub zainspirują do stworzenia czegoś zupełnie nowego.

Składniki:

liście świeżego szpinaku,

ulubiony żółty ser (najlepiej dość twardy),

garść orzechów włoskich,

garść suszonej żurawiny,

quinoa lub odrobina sezamu,

oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, miód, przyprawy.

Sposób przygotowania:

Szpinak opłucz i osusz na papierowym ręczniku. Włóż do salaterki. Orzechy włoskie posiekaj, a żółty ser pokrój w drobną kosteczkę. Dodaj do szpinaku. Przygotowuj sos do sałatki z łyżki oliwy z oliwek, octu balsamicznego, miodu i ulubionych przypraw. Dodaj dla smaku szczyptę ziół prowansalskich oraz pieprz i sól. Sosem polej sałatkę, a po wierzchu posyp ją jeszcze żurawiną i opcjonalnie np. ugotowaną quinoą. Gotowe!

fot. Sałatka ze szpinakiem/ Adobe Stock, nblxer

Danie dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie obiadu bez mięsa. Delikatne mięso z piersi kurczaka świetnie skomponuje się smakowo ze szpinakiem z odrobiną czosnku i sera feta. Podawaj solo lub w towarzystwie prostej sałatki.

Składniki:

2 filety z kurczaka,

mrożony szpinak (w śmietanie lub bez),

ser feta,

2 ząbki czosnku,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozdrobnij szpinak, doprawiając go czosnkiem przeciśniętym przez praskę, solą i pieprzem. Gdy straci na objętości, dodaj rozdrobniony ser feta. Filety z kurczaka delikatnie rozbij i natrzyj solą. Składaj na pół, a do środka włóż szpinakowo-serową papkę. Filety zepnij wykałaczką, aby nie rozpadły się w trakcie pieczenia. Umieść w naczyniu żaroodpornym i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury na 180°C na około 30 minut. Przygotuj szybki i delikatny sos czosnkowy: wymieszaj jogurt naturalny z łyżką majonezu, czosnkiem, pieprzem i solą. Roladki ze szpinakiem możesz jeszcze delikatnie grillować na patelni do grillowania, aby były chrupiące.

fot. Pierś kurczaka ze szpinakiem/ Adobe Stock, FomaA

Charakterystyczny smak szpinaku doskonale komponuje się również z wszelkiego typu makaronami. Dania ze szpinakiem i makaronem, np. lazania ze szpinakiem, to jeden z ulubionych obiadów wszystkich wielbicieli makaronowej kuchni! W szpinakowo-serowych kaskadach można zakochać się bez pamięci: możesz to danie ze szpinakiem uzupełnić o białe mięso, a także suszone pomidory czy ulubione zioła.

Składniki:

makaron typu lazania,

mrożony szpinak,

4 serki topione o smaku śmietankowym,

500 g sera żółtego startego,

oliwa z oliwek,

2 ząbki czosnku;

oregano,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozmroź szpinak. Dodaj do niego czosnek przeciśnięty przez praskę, pieprz i sól. Na koniec dołóż serki topione i odczekaj, aż się rozpuszczą, zagęszczając przy tym szpinakową papkę. Następnie w naczyniu żaroodpornym ułóż na dnie warstwę szpinaku, przekładając ją warstwą makaronu. Czynność powtarzaj naprzemiennie, aż do uzyskania pożądanej wysokości lazanii. Wierzch lazanii ze szpinakiem posyp startym żółtym serem i oregano. Wstaw do piekarnika i piecz w 180°C przez około 35-45 minut.

fot. Lazania ze szpinakiem/ Adobe Stock, Anna_Anny

To danie ze szpinakiem to rewelacyjna przekąska na zimno, ale jest bardziej wartościowa i sycąca niż niejeden obiad. Szpinakowe roladki z wędzonym łososiem i twarożkiem sprawdzą się na kameralną prywatkę i babski wieczór.

Składniki:

mrożony szpinak,

400 g łososia w plastrach,

4 jajka,

twaróg lub dwa opakowania serków twarogowych,

2 ząbki czosnku,

mąka,

masło,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Szpinak rozmroź na patelni, dodaj sól, pieprz oraz przeciśnięty czosnek. Gdy szpinak ostygnie, dodaj do niego żółtka z jajek, a białka ubij na sztywno. Ubitą pianę przełóż do szpinaku i bardzo delikatnie mieszaj. Wsyp dwie łyżki mąki i mieszaj masę do uzyskania gładkiej konsystencji. Wyłóż ją na blachę, wyłożoną papierem do pieczenia i zapiecz w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 180°C. Po wyjęciu z piekarnika, odstaw do przestygnięcia posmaruj serkiem twarogowym. Rozłóż płaty łososia, a następnie zwiń w roladę. Całość zawiń ją w folię i włóż na kilka godzin do lodówki. Potem pokrój roladę w plasterki.

fot. Roladki ze szpinakiem i łososiem/ Adobe Stock, zi3000

Lubisz klasyczne risotto? Spróbuj wersji ze szpinakiem. Podawane z odrobiną startego parmezanu oraz chrupiącymi grzankami będą doskonałym pomysłem na szybki, wegetariański obiad.

Składniki:

1 szklanka ryżu do risotto,

3/4 opakowania mrożonego szpinaku,

2 kostki rosołowe lub warzywne,

2 ząbki czosnku,

mała cebula,

jogurt naturalny,

pieprz, sól,

gałka muszkatołowa,

odrobina startego parmezanu,

bagietka na grzanki.

Sposób przygotowania:

W litrze wody przygotuj bulion. Na patelni podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie dodaj ryż, cały czas mieszając, by się nie przypalił. Po kilku minutach do ryżu dolej chochelką bulionu i mieszaj, aż się wchłonie. Czynność powtarzaj do momentu wykorzystania całego bulionu. Do ryżu dodaj rozmrożony szpinak oraz przyprawy. Możesz zaprawić go odrobiną jogurtu naturalnego (lub nie, jeśli szpinak jest ze śmietaną). Podawaj na talerzach z grzankami, posyp startym parmezanem.

fot. Risotto ze szpinakiem/ Adobe Stock, katrinshine

Cannelloni ze szpinakiem, czyli po raz kolejny kompilacja szpinaku i makaronu. Doskonały pomysł na danie ze szpinakiem na obiad dla wszystkich smakoszy jednego i drugiego.

Składniki:

makaron typu cannelloni,

szpinak świeży lub mrożony,

mozzarella,

śmietana,

czosnek,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Makaron cannelloni podgotuj przez kilka minut w osolonej wodzie. Na patelni przygotowuj szpinak, dopraw go czosnkiem, pieprzem i solą. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Gotowym farszem wypełniaj przestudzone rurki cannelloni, ułóż je w naczyniu żaroodpornym, posyp startą mozzarella i zapiekaj ok. 15 minut w 180°C.

fot. Canneloni ze szpinakiem/. Adobe Stock, Brent Hofacker

Gęsta, kremowa i sycąca zupa krem ze szpinaku, podawana z odrobiną śmietany oraz opcjonalnie kulkami mozzarelli lub grzankami zachwyci nawet zdeklarowanego przeciwnika szpinaku. To danie ze szpinakiem lubią także dzieci!

Składniki:

2 opakowania mrożonego szpinaku,

4 ziemniaki,

1 marchewka,

kawałek selera,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

pieprz, sól, gałka muszkatołowa,

oliwa z oliwek,

jogurt naturalny.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki oraz pozostałe warzywa pokrój w kostkę, włóż do garnka z 1,5 l wody, posól i gotuj do miękkości warzyw. Rozmrażaj szpinak, na patelni podsmaż pokrojoną cebulę i czosnek. Dodaj szpinak, przypraw do smaku. Podgrzewaj około 5 minut. Szpinak dodaj do ugotowanych warzyw (w razie potrzeby dolej wody) i używając blendera, miksuj na gładko. Podgrzej i dopraw do smaku. Możesz podawać z ryżem, drobnym makaronem lub grzankami.

fot. Zupa krem ze szpinaku/ Adobe Stock, noirchocolate

Kto nie lubi naleśników? Te z farszem szpinakowym są szczególnie smaczne! To danie ze szpinakiem może być w wersji wegetariańskiej lub z mięsem - wedle uznania. To pyszna i szybka potrawa obiadowa dla całej rodziny.

Składniki:

naleśniki wykonane według własnego przepisu,

mrożony szpinak,

filet z kurczaka,

ser feta,

pestki dyni,

odrobina startego żółtego sera,

pieprz, sól,

czosnek granulowany (wedle uznania).

Sposób przygotowania:

Naleśniki usmaż według ulubionego przepisu. W międzyczasie pokrój filet z kurczaka w drobne paseczki, dopraw i obsmaż na patelni. Dodaj do niego rozmrożony szpinak, pokrojony w kosteczkę ser feta oraz pestki dyni. Wymieszaj. Gotowy farsz wyłóż na naleśniki i zapiecz je jeszcze 5 minut w piekarniku. Możesz posypać je z wierzchu startym żółtym serem pod koniec podpiekania.

fot. Naleśniki ze szpinakiem/ Adobe Stock, DEMI VAA SUNILA

Chrupiące ciasto francuskie ze szpinakowym nadzieniem to doskonałe danie ze szpinakiem jako alternatywa dla tradycyjnego obiadu lub wczesnej kolacji. A na domowej imprezie zachwyci twoich gości smakiem i wyglądem.

Składniki:

gotowe ciasto francuskie,

mrożony szpinak (liściasty),

2 mozzarelle,

ser feta,

jogurt grecki,

2 ząbki czosnku,

2 cebule,

pieprz, sól, ulubione przyprawy.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w talarki i podsmaż na patelni. Dodaj szpinak i czosnek przeciśnięty przez praskę, dopraw do smaku. Mieszaj. Wsyp pokrojony ser feta i wlej jogurt grecki. Formę do tarty delikatnie posmaruj olejemy lub masłem. Ciasto francuskie wyłóż na formie do tarty. Na ciasto wyłóż farsz szpinakowy. Na wierzchu ułóż pokrojoną w plastry mozzarellę. Tartę ze szpinakiem włóż do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C. Piecz ok. 30 minut.

fot. Tarta ze szpinakiem/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Domowe pierogi z nadzieniem szpinakowym to czysta kulinarna rewelacja i danie ze szpinakiem, które możesz przechowywać w lodówce kilka dni. Zrób od razu więcej! Jeśli jesteś fanką pierogów, zerknij też na fenomenalny przepis na pierogi ruskie.

Składniki:

Na farsz:

mrożony szpinak,

20 g żółtego sera,

pierz, sól,

gałka muszkatołowa,

opcjonalnie czosnek.

Na ciasto:

2 jajka,

2 szklanki mąki,

1 łyżka masła.

Sposób przygotowania:

Szpinak rozmroź na patelni, by odparowała z niego woda. Dopraw do smaku oraz dodaj do niego starty żółty ser. Mieszaj, aż ser się rozpuści. Z jaj, mąki, masła i odrobiny gorącej wody zagnieć ciasto na pierogi. Lep pierogi, wypełniając je szpinakowo-serowym farszem. Wrzucaj na wrzątek i czekaj, aż wypłyną.

fot. Pierogi ze szpinakiem/ Adobe Stock, rainbow33

Pyszna pizza, na cienkim i chrupiącym cieście to danie ze szpinakiem, którego nie sposób sobie odmówić. Klasyczna Margherita wzbogacona o smak świeżego szpinaku zagości na stałe w twoim menu.

Składniki:

Na ciasto:

1,5 szklanki mąki,

1 łyżeczka drożdży,

1/3 szklanki wody,

1/3 szklanki mleka,

szczypta soli i szczypta cukru.

Sos pomidorowy:

puszka pomidorów,

pieprz, sól,

oregano,

bazylia,

odrobina oliwy z oliwek,

liście świeżego szpinaku,

pokrojona w plastry mozzarella.

Sposób przygotowania:

Spód do pizzy wykonaj z przepisu na ciasto na pizzę lub postępuj według instrukcji: drożdże rozpuść w ciepłej wodzie z cukrem. Zagnieć ciasto i odstaw do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Z pomidorów przygotuj sos pomidorowy, dodaj przyprawy, zioła, odrobinę oliwy, podgrzewając na wolnym ogniu, aż zgęstnieje. Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na cienki, okrągły placek i ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Na cieście rozsmaruj na sos pomidorowy, ułóż mozzarellę i liście szpinaku. Piecz przez ok. 20 minut w temperaturze 220°C.

fot. Pizza ze szpinakiem/ Adobe Stock, Ruslan Mitin

Tekst na podstawie artykułu Marty Wilczkowskiej. Pierwotnie opublikowany 12.03.2012.

