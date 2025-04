Puree z dyni to uniwersalna podstawa różnych jesiennych dań. Przyda się do dyniowej zupy, sosów, past, zapiekanek, klusek, a nawet słodkich deserów - ciast, ciasteczek i muffinów. Moim zdaniem najlepiej wykorzystać do niego dynię hokkaido, ponieważ ten gatunek jest najbardziej miękki. Tak naprawdę puree możesz jednak wykonać ze wszystkich odmian - będzie tylko nieco różniło się konsystencją!

Reklama

Smoothie z dyni - przepis

Przygotuj puree z dyni według przepisu Kasi Bukowskiej. Warzywo musisz odpowiednio pokroić i piec w piekarniku tak, aby stało się miękkie i dało łatwo pozbawić skórki. Następnie trzeba je zblendować. Ja zawsze doprawiam puree z dyni dopiero bezpośrednio przed wykorzystaniem - bez przypraw, w swojej neutralnej formie jest najbardziej uniwersalne!

Za manicure Kasi dziękujemy salonowi Pardon My French!

Reklama

Hummus z dyni - przepis