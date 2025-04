Czy znany strongman Pudzian zajął się gotowaniem? Wszyscy zastanawiali się, co właściwie w kulinarnym programie będzie robił Mariusz Pudzianowski. Jego obecność w "Hell's Kitchen" nie jest jednak wcale związana z przygotowywaniem wymyślnych potraw pod okiem Wojciecha Modesta Amaro.

Pudzian w Hell's Kitchen

Wy macie swoje piekło w kuchni, a dziś wam pokażę małą namiastkę swojego piekła, jakie mam codziennie- zakomunikował Mariusz Pudzianowski, po czym dał uczestnikom prawdziwy wycisk.

Skok przez płotki, rzucanie piłką lekarską, brzuszki, wykroki i pchanie sań z obciążeniem - tym i wielu innym zadaniom musieli stawić czoła uczestnicy "Piekielnej Kuchni". Jak zdradza Pudzian, najbardziej bojowe okazały się... Karolina Rudolf i Joanna Popko.

Karolina - mała, ale waleczna i chce iść do końca. Asia również pokazała, że umie walczyć. Czasem się przewracała, ale się nie poddawała - mówi Mariusz.

Z równie wielkim zaangażowaniem do zadania podszedł także Maciej Obukowicz. Niestety z powodu ogromnego wysiłku odnowiła się stara kontuzja kolana, o której Maciek nikomu wcześniej nie powiedział. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że uczestnik został zawieziony do szpitala. Tego nie spodziewał się nikt. Przeszywający ból oraz obrzęk nie pozostawiły wyboru szefowi Wojciechowi Modestowi Amaro, który zdecydował o wezwaniu karetki. Maciek Obukowicz został odwieziony do szpitala. Czy Maciek będzie mógł dalej pracować w "Piekielnej Kuchni"?

Co działo się w poprzednich odcinkach Hell's Kitchen?

Wszystkie odcinki tej edycji "Piekielnej Kuchni" obfitowały w emocjonujące momenty. Już po dwóch tygodniach rywalizacji bezwględny Wojciech Modest Amaro wyrzucił z programu kilku uczestników. Nie brakowało też ostrych słów:

Powiem ci co się stanie, bo wy dalej myślicie, że to jest zabawa! Oddasz mi bluzę i robisz wypad z Piekielnej Kuchni! Na zawsze! - powiedział oburzony Amaro.

"Hell's Kitchen" w każdy wtorek o 22.05 w telewizji Polsat.

