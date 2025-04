Co zrobić z prawdziwków - przepisy na dania obiadowe i pyszny sos grzybowy

Prawdziwki, czyli borowiki szlachetne, to jedne z najsmaczniejszych grzybów, które posłużą jako główny składnik zupy wigilijnej lub krokietów z grzybami. Borowiki szlachetne oczyść i obierz, następnie pokrój w plasterki na suszenie lub zalej zalewą do słoików. Możesz przygotować sos z prawdziwków na śmietanie i cebuli, który jest idealny do mięsa.