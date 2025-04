Barszcz z uszkami, ryby i różnorakie sałatki śledziowe pojawiają się na naszych stołach podczas wigilii. To sprawia, że dania te stają się wyjątkowe i wyczekiwane...

Reklama

Zobacz też: Zupy na wigilijną kolację

Wigilijny barszcz z uszkami, śledzie, ryby (w tym karp) na wiele sposobów należą do długo wyczekiwanych dań świątecznych, które jemy bardzo rzadko - raz w roku. Z pewnością dodaje to wyjątkowości temu świątecznemu czasowi, który powinien być czasem spokoju, radości i pysznych dań! Najlepiej szybkich w wykonaniu, by można było odpocząć po pracowitych przygotowaniach. Oto nasze propozycje.

[CMS_PAGE_BREAK:Tatar śledziowy do kanapek]

Tatar śledziowy do kanapek

Kiedyś bywał na stołach biesiadnych tak samo często jak zakąski z mięsiwa oraz smalec. Dziś znowu sobie o nim przypominamy i w ten postny czas z przyjemnością nakładamy na świeże pieczywo, przypominając sobie smak tradycji i kuchnię naszej babci...

Składniki:

ogórki konserwowe

marynowane grzybki - najlepiej kurki

cebula

śledzie

sól, pieprz, odrobina oliwy

Na początek dokładnie płuczemy i oczyszczamy płaty śledziowe. Wszystkie składniki kroimy w kostkę - najlepiej drobną i mieszamy. Na koniec doprawiamy przyprawami, cytryną oraz oliwą.

Gotowy tatar jemy z ulubionym pieczywem.

Rada: Tatar śledziowy warto włożyć do słoiczków i schłodzony podawać na ciepłe pieczywo posmarowane masłem. Jest to również doskonała zakąska na różnego rodzaju imprezy przy polskich procentach...

[CMS_PAGE_BREAK:Uszka do barszczu]

Uszka do barszczu

...a raczej ucha! Jeśli również lubisz dużą ilość farszu, zdecyduj się na większą wersję przepysznych uszek. Sycą równie dobrze jak pierogi. Oto jeden z tradycyjnych przepisów z pamiętnika babci...

Potrzebne składniki:

suszone grzyby

cebula

jajko na twardo

bułka tarta

masło

przyprawy

Ciasto wyrabiamy według indywidualnych upodobań. My wybraliśmy dwie szklanki mąki pszennej, jajko oraz niepełną szklankę ciepłej wody. Przygotowując farsz zaczynamy od rozpuszczenia masła z odrobina oliwy. Dodajemy cebulę, grzyby, odrobinę wody oraz dwie łyżki bułki tartej. Na koniec dodajemy. Ugotowane jajko na twardo, dokładnie mieszamy (możemy również przemielić) i doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem.

Ciasto rozwałkowujemy, dzielimy na kwadraty, nakładamy farsz i składamy w trójkąty, zawijając rogi.

Gotujemy je w osolonej wodzie z dodatkiem oleju około 1-2 minut po wypłynięciu.

Rada: Możesz wykonać więcej uszek i zamrozić resztę. W każdej chwili będziesz mogła wyciągnąć je z zamrażarki i zjeść ze smakiem w barszczu czerwonym lub zupie grzybowej. To idealne połączenie dla miłośników smaku grzybów.

[CMS_PAGE_BREAK:Łosoś w pieczarkach i ziołach]

Łosoś w pieczarkach i ziołach

Danie to jest banalnie proste i bardzo smaczne. Co ważne, możesz je wykonać z dowolną rybą, którą lubisz. My wybraliśmy łososia, choć karp jest równie wyśmienity...

Potrzebne składniki:

dzwonki łososia

świeże zioła

czosnek

przyprawy

pieczarki

Na początek, dokładnie czyścimy rybę oraz płuczemy. Nacieramy ją przyprawami oraz odrobiną soku z cytryny i zasypujemy oczyszczonymi pieczarkami.

Następnie wstawiamy do nagrzanego piekarnika (180 stopni) na około 45 minut. Gdy ryba będzie już gotowa, posypujemy ją świeżo pokrojoną pietruszką oraz polewamy masełkiem czosnkowym.

Rada: Jeśli masz odrobinę więcej czasu warto zapiec rybę, która jest już w usmażonej panierce - wtedy sok z pieczarek oraz ich aromat dodatkowo pogłębia smak potrawy.

Smacznego!

Zobacz również inne kulinarne spotkania naszej redakcji:

Reklama

Pieczenie z ryb Świąteczne zupy - smak tradycji