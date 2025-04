Choć ze sporym opóźnieniem, to jednak zaczyna się w końcu sezon grillowy. Polskie specjały na grilla, to głównie kiełbasa i karkówka. Jednak Polacy zaczynają coraz chętniej eksperymentować i smakować innych potraw. Wg analizy Foodpanda.pl, serwisu specjalizującego się w zamawianiu jedzenia przez internet, w kwietniu najchętniej zamawianymi przez Polaków były potrawy kuchni tajskiej - żeberka w miodzie, curry, sataye z piersi kurczaka, czy też pożywne zupy. Proponujemy więc tajskie przysmaki do przygotowania na grilla.

Tajskie żeberka w sosie miodowym

Składniki:

1,5 kg żeberek

ketchup (4 łyżki)

ostrą musztardę (2 łyżki)

sos sojowy (4 łyżki)

miód gryczany (3 łyżki)

oliwę (2 łyżki)

czosnek (3 ząbki)

pół papryczki chilli

sok z połówki pomarańczy

sok z jednej cytryny

sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

Żeberka doprawiamy do smaku solą i pieprzem i gotujemy do miękkości (ok. 1,5h). W tym czasie wszystkie składniki na marynatę dokładnie ze sobą mieszamy i następnie zalewamy nimi mięso. Żeberka powinno się marynować minimum 3 godziny. Po tym czasie odsączamy je z marynaty, wrzucamy na grilla i dokładnie obsmażamy. Danie idealnie smakuje z młodymi ziemniaczkami.

Sataye z kurczaka



Składniki:

3 piersi z kurczaka

cukier (łyżkę)

pieprz czarny (łyżeczka)

kolendrę (łyżeczka)

kurkumę (1-2 łyżeczki)

czosnek (ząbek)

olej (łyżkę)

sos sojowy (łyżkę)

sok z jednej cytryny

sos rybny (łyżeczkę)

Wykonanie:

Piersi z kurczaka dokładnie myjemy i kroimy na cienkie, ok 2 cm grubości, paski. Pozostałe składniki łączymy i tak przygotowaną marynatą zalewamy mięso. Minimalny czas marynowania to 3h, jednak czym dłużej, tym lepiej, ponieważ smak będzie intensywniejszy. Następnie nadziewamy kurczaka na patyczki, które wcześniej moczymy chwilę w wodzie, dzięki czemu nie spalą się nam na grillu. Tak przygotowane szaszłyki grillujemy do uzyskania złocistego koloru, mniej więcej 3 minuty z każdej strony.

Sos Sataye

Kuchnia tajska, to także różnorodność sosów. Do sataye z kurczaka idealnie pasuje sos sataye, który może być także doskonałym dodatkiem nie tylko do orientalnych szaszłyków, ale również innych dań z grilla.

Do przygotowania sosu potrzebujemy:

puszka mleczka kokosowego

masło orzechowe (150g)

brązowy cukier (łyżka)

drobno posiekana mała cebula

papryczka chilli (łyżeczka)

czosnek (łyżeczka)

imbir (łyżeczka)

drobno pokrojone orzechy (50g)

Wykonanie:

Łączymy ze sobą wszystkie składniki, a następnie – na średnim ogniu – zagotowujemy, mieszając od czasu do czasu. Czekamy aż ostygnie, przelewamy do miseczki i gotowe.

Przepisy pochodzą wprost od mistrzów tajskiej kuchni, zaprzyjaźnionych z serwisem Foodpanda.pl.

