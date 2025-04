Fot. Fotolia

Grillowanie potraw to sztuka, która wymaga czasu

"Potrawy z grilla są często mylone z fast foodem, czyli szybkim jedzeniem. Należy pamiętać, że grillowanie to misterne, wręcz rytualne konstruowanie posiłków, w których najważniejszy jest proces przygotowania. Nie powinien on opierać się tylko na prostych przepisach" – mówi Tomasz Królikowski. Według niego grillowanie to nie tylko okazja do spotkania z rodziną czy przyjaciółmi, ale przede wszystkim czas poświęcony na zabawę smakiem.

– "Dajmy upust naszej wyobraźni. Łączmy ze sobą składniki w taki sposób, by powstawały z nich niestandardowe potrawy" – dodaje. Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków i ich późniejszego celebrowania powinniśmy przekazywać także dzieciom. – "Poprzez gotowanie możemy rozwijać u nich zdolności manualne, kreatywność oraz twórcze myślenie" – tłumaczy. – "Na początek proponuję prosty przepis na dorsza z grilla z kaparami i rozmarynem, z sałatką z botwinki oraz szaszłyki z kuleczek baranich z salsą z bobu i pomidorów" – kończy Królikowski.

Dorsz z grilla z kaparami i rozmarynek, z sałatką z botwinki

Składniki:

4 filety z dorsza,

1 cytryna,

1 łyżka kaparów,

2 łyżki oliwy z oliwek,

30 g świeżego rozmarynu,

20 g świeżej natki,

4 duże ziemniaki,

2 ząbki czosnku,

1 mała czerwona cebula,

200 g botwinki.

Sposób przyrządzenia:

Dorsza oczyścić, zamarynować z posiekanym rozmarynem, natką pietruszki, skropić olejem i odstawić w chłodne miejsce na 30 minut. Ziemniaki obrać, pokroić w 1 cm plastry, wymieszać z kilkoma kroplami oliwy, odrobiną rozmarynu, grubo zmielonym pieprzem, solą i posiekanym czosnkiem. Całość zawinąć w folie aluminiową i położyć na grillu. W czasie oczekiwania na pieczone ziemniaki przygotować winegret i opłukać botwinkę. Do sosu dodać łyżeczkę delikatnej musztardy, 100 ml dobrej oliwy, kilka kropel soku z cytryny, pieprz oraz szczyptę cukru – całość blendować.

Do sałaty dodać pociętą w pióra małą czerwoną cebulkę i łyżkę kaparów. Gdy ziemniaki będą już prawie gotowe, a botwinka okraszona dressingiem, wrzucić na ruszt marynowane filety dorsza – grillować 5-7 minut obracając w trakcie.

Kuleczki baranie z salsą z bobu i pomidorów

Składniki:

1 kg baraniny z udźca lub combra (bez kości) – mielone,

2 duże cebule,

20 g mąki ziemniaczanej,

100 g masła,

8 ząbków czosnku,

ziele angielskie, pieprz

1 łyżka octu,

200 g cebuli,

2 duże pomidory,

1 łyżeczka papryki ostrej,

3 łyżeczki papryki słodkiej,

3 duże łyżki siekanej natki pietruszki,

1 łyżka kolendry siekanej lub mielonej,

1 łyżeczka kurkumy.

Przygotowanie:

Mięso opłukać i obrać z nadmiaru tłuszczu i powięzi. Zmielić na grubym sicie razem z czosnkiem i cebulą. Do masy dodać masło, świeże zioła, posiekane drobno pomidory, mąkę ziemniaczaną i przyprawy. Mięso przełożyć do naczynia i pozostawić w chłodnym miejscu na 4 godziny. Przygotować kilka długich patyków do szaszłyka. Nabić uformowane kuleczki – ok. 4 cm średnicy. Piec na rozgrzanym grillu

12-15 minut obracając w trakcie.

Salsa z bobu i pomidorów

Składniki:

100 g bobu sparzonego świeżego lub mrożonego,

100 g pomidorów malinowych,

kilka listków świeżej mięty,

sok z jednej cytryny,

100 ml dobrej oliwy z oliwek,

sól, pieprz, cukier do smaku.

Przygotowanie:

Świeży bób sparzyć i wyłuskać, mrożony – tylko wyłuskać. Pomidory sparzyć i obrać ze skórki, posiekać drobno. Całość wymieszać z posiekaną miętą, dodając sok z cytryny, oliwę i przyprawy.

