Nawet jeśli początki wiosny nie zachęcają do porzucenia zimowej garderoby, nasz organizm nieubłaganie daje nam znać, że czas na wiosenne zmiany w menu. Na targowych stoiskach i w warzywniakach wypatrujemy nowalijek i coraz chętniej sięgamy po lżejsze, pożywne potrawy, które dostarczą nam tak pożądanego zastrzyku energii po zimie. Teraz sprawdzą się przepisy lekkostrawne, smaczne i zdrowe, a przy tym przyjazne naszej sylwetce.

Ogórki, rzodkiewki, szparagi, buraczki – młode warzywa i świeże zioła to nieodłączny element wiosennej kuchni. To również obietnica smacznych i pożywnych dań, które dostarczą organizmowi po zimie cennych witamin i minerałów. Dania z nowalijek nie muszą się ograniczać do konwencjonalnych sałatek czy kanapek z "ozdobnikiem". Trochę kulinarnej kreatywności, łyżka serka kremowego Apetina i nawet zwyczajna rzodkiewka stanie się niezwykła. Oto pomysły na proste, smaczne i zdrowe przekąski przygotowywane bez większego nakładu pracy.

Tacos ze stekiem i z salsą z rzodkiewek

Składniki:

4 rzodkiewki

2 dymki lub szalotki

½ szklanki świeżej kolendry

½ papryczki chili

2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z limonki

1 łyżka oleju roślinnego do smażenia

1 łyżka oliwy z oliwek

½ kg wołowiny na stek

sól

świeżo zmielony pieprz

8 tortilli kukurydzianych

60 g serka kremowego Apetina Tapas

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzewamy olej. Stek doprawiamy solą oraz pieprzem i smażymy na średnim ogniu, przez ok. 5 minut z każdej strony. Usmażony stek pozostawiamy na 5 minut na patelni. Serek kremowy Apetina Tapas przekładamy do miski. Dodajemy łyżkę oliwy z oliwek i sok z limonki. Całość mieszamy, aż do uzyskania jednolitej masy. Do drugiego naczynia wrzucamy posiekaną kolendrę, rzodkiewki, posiekaną papryczkę chili i cebulki. Składniki zalewamy sosem z serka kremowego Apetina Tapas, doprawiamy solą oraz pieprzem i ponownie mieszamy. Na suchej patelni podgrzewamy tortille. Kroimy stek. Pokrojone mięso polewamy salsą z rzodkiewek, posypujemy kolendrą i podajemy na tortilli.

Pikantne muffinki z frittaty

Składniki:

6-8 zielonych i czerwonych papryczek chili

natka pietruszki

5 jajek

120 g serka kremowego Apetina Tapas

łyżeczka octu winnego

oliwa z oliwek

garść tartego parmezanu

ząbek czosnku

Sposób przygotowania:

Nagrzewamy piekarnik. Każdą z umytych papryczek opalamy nad gazem lub wkładamy do piekarnika, a gdy sczernieją wrzucamy do miski i przykrywamy. Po 10 minutach zdejmujemy skórkę, kroimy papryczki na pół, usuwamy gniazda nasienne i rozgniatamy widelcem. Skrapiamy papryczki octem winnym i oliwą, dodajemy czosnek i posiekaną pietruszkę. Foremki do muffinek wykładamy papierem do pieczenia lub papilotkami i umieszczamy w nich przygotowane papryczki. W misce roztrzepujemy jajka, dodajemy parmezan i serek kremowy Apetina Tapas. Doprawiamy solą oraz pieprzem i mieszamy. Gotową masę jajeczno-serową przelewamy do foremek na papryczki i wkładamy do piekarnika. Pieczemy przez ok. 10 minut, aż jajka się zetną.

