Typowa, włoska pizza jest cienka i chrupiąca. Nie ma wielu dodatków i nie ocieka serem. Tak więc z natury nie jest zbyt kaloryczna. To tylko nadmierna pomysłowość i szczodrość przyrządzających dała jej opinię tuczącego dania typu fast food.

Pierwsza współczesna pizza, upieczona w 1889 r. na cześć przybyłej do Neapolu włoskiej królowej Małgorzaty, składała się z ciasta i dodatków w barwach włoskiej flagi: pomidorów, sera mozzarella i bazylii. Po dziś dzień właśnie margherita pozostaje najpopularniejszą i najprostszą wersją pizzy. My również zachęcamy do przygotowania tradycyjnej pizzy - sprawdź nasz przepis na pizzę. Jest smaczna i całkiem zdrowa.

Margherita - przepis na pizzę



Jak przygotować ciasto na pizzę?

Podstawą pizzy jest blat ciasta drożdżowego. W zależności od ilości użytych drożdży może być bardziej lub mniej puszysty. Z podanych poniżej składników przygotujesz dużą pizzę.

Przepis: Do 30 dag mąki wkruszyć 2 dag drożdży świeżych lub 1/2 paczki suszonych, dodać szczyptę soli i 3 łyżki oliwy. Ciepłym mlekiem lub wodą (ok. 200 ml) zarobić gładkie, elastyczne ciasto, przykryć, odstawić do wyrośnięcia.

Jak przygotować sos do pizzy?



Dzięki nim drożdżowy placek zamienia się w pizzę.

Sos pomidorowy

2 łyżki koncentratu pomidorowego rozmieszaj z 2 łyżkami wody, dodaj sól, pieprz i oregano. Uniwersalny, do pizzy mięsnej i warzywnej.

Sos śmietanowy

4 łyżki gęstej śmietany wymieszaj ze świeżo zmielonym pieprzem. Pasuje do pizzy wegetariańskiej, z pieczarkami.

Przepis na pizzę - najsmaczniejsze połączenia dodatków:



Pepperoni, oliwki

- Kiełbasę ułóż na pizzy posmarowanej sosem pomidorowym, dodaj oliwki, ser.

Szynka, pieczarki, pomidor

- Blat ciasta posmaruj sosem pomidorowym, ułóż szynkę i pieczarki, posyp mozzarellą, połóż plastry pomidorów.

Bekon, cebula, grzyby

- Na sos śmietanowy połóż plastry bekonu, posyp cebulą, grzybami i serem.

Brokuły, kukurydza, pomidor, oliwki

- Na warstwie sosu śmietanowego połóż różyczki brokułu, kukurydzę i oliwki, posyp serem. Na wierzchu ułóż grube plastry pomidora.

Ułóż dodatki, upiecz i... smacznego!



Gdy ciasto podwoi swoją objętość, rozwałkuj je na oprószonej mąką stolnicy, by powstał duży, cienki krążek.

Przełóż do formy posypanej mąką lub natłuszczonej oliwą. Posmaruj sosem, ułóż dodatki, posyp startym serem, piecz ok. 25 min w ok. 220°C. Pokrój na porcje, podawaj gorącą.

