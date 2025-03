Halloween to czas, w którym nie tylko królują strachy i przebieranki, ale także pyszne przekąski, dekorowane w odpowiedni sposób. Jeżeli organizujesz przyjęcie halloweenowe lub po prostu chcesz zaskoczyć swoich bliskich klimatycznymi przekąskami podczas wieczoru z horrorami, nie musisz spędzać wielu godzin w kuchni. Wystarczy odrobina kreatywności i kilka prostych składników, by stworzyć efektowne, a jednocześnie szybkie i proste przekąski last minute.

Spis treści:

Parówki-mumie to niemal klasyk, jeśli chodzi o przekąski na Halloween z ciasta francuskiego. Zrobisz je dosłownie w kilkanaście minut + czas pieczenia. Najlepiej smakują podane z sosem pomidorowym lub czosnkowym, ale możesz dowolnie bawić się smakami i tworzyć przeróżne dipy.

Składniki:

arkusz ciasta francuskiego,

kilka parówek,

jajko,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie podziel na cienkie paski, a następnie owiń nimi parówki. Nie musisz robić tego bardzo dokładnie - chodzi o to, aby powstały parówkowe mumie. Tak przygotowaną przekąskę posmaruj roztrzepanym jajkiem i posyp solą oraz pieprzem. Wstaw do piekarnika (200 stopni) na ok. 13-15 minut, aż ciasto się zarumieni. Wariant: możesz też posypać posmarowane jajkiem parówki startym serem.

fot. Szybkie i proste przekąski na Halloween: parówki w cieście francuskim/Adobe Stock, New Africa

Dania z dyni królują na naszych stołach przez całą jesień, czasem także zimą. Póki sezon na to pyszne warzywo trwa, wykorzystaj je także podczas organizowania Halloween. Frytki z dyni dopraw jesiennymi przyprawami i umieść w halloweenowym naczyniu, aby jeszcze mocniej podkreślić klimat imprezy.

Składniki:

dynia Hokkaido,

łyżka oleju,

łyżeczka słodkiej papryki,

szczypta chili,

szczypta kardamonu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Dyni Hokkaido nie trzeba obierać. Wyszoruj ją więc i pokrój na cienkie paski. W misce wymieszaj olej ze wszystkimi przyprawami, a następnie dokładnie obtocz. Piekarnik nastaw na 200 stopni, grzanie góra-dół. Ułóż frytki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez ok. 30 minut. Po tym czasie ustaw termoobieg i piecz jeszcze ok. 10 minut. Gotowe frytki podawaj z ketchupem albo miodową musztardą.

fot. Szybkie i proste przekąski na Halloween: frytki z dyni/Adobe Stock, irina

Halloween to nie tylko słone, ale także słodkie przekąski. Najłatwiej i najszybciej przygotujesz je w niewielkich szklankach lub pucharkach. Taki smakołyk idealnie sprawdzi się podczas wieczornego maratonu bajek halloweenowych czy jako przerwa pomiędzy zabawą.

Składniki:

200 g puree z dyni,

200 ml śmietanki kremówki,

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka cynamonu,

150 g ciemnych herbatników,

łyżka miodu,

duże pianki marshmallow,

czekolada roztopiona do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ubij śmietankę kremówkę z cukrem pudrem na sztywno. Następnie delikatnie wymieszaj z puree z dyni i cynamonem, tworząc gładki mus. Herbatniki pokrusz i wymieszaj z miodem. W pucharkach na dnie ułóż warstwę musu, a następnie warstwę herbatników. Na wierzch ponownie nałóż mus dyniowy. Na wierzch każdego deseru połóż po dwie pianki marshmallow, które będą imitować oczy potworka. Na każdej piance narysuj kropeczki z roztopionej czekolady. Deser jest gotowy do podania od razu po przygotowaniu, jednak możesz go również schłodzić, aby mus nieco stężał.

fot. Przekąska halloweenowa na słodko/Adobe Stock, istetiana

Pizza to zawsze dobry pomysł - wszyscy ją kochają, bo można wybrać dowolne składniki i dopasować jej smak do gustów. Jeśli naprawdę się spieszysz, możesz wykorzystać gotowe ciasto na pizzę, dostępne w sklepach i marketach, ale możesz też przygotować je samodzielnie.

Składniki:

gotowe lub domowe ciasto na pizzę,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

po łyżeczce suszonej bazylii i oregano,

200 g startego sera mozzarella,

kilka plasterków salami lub peperoni,

kilka czarnych oliwek.

Sposób przygotowania:

Rozwałkuj ciasto na pizzę, a następnie od razu przenieś na blachę do pieczenia wyłożoną papierem. Rozsmaruj cienką warstwę sosu pomidorowego na cieście i dodaj przyprawy. Następnie posyp równomiernie startym serem. Ułóż plastry salami lub pepperoni i tak przygotowaną pizzę wstaw do piekarnika (220 stopni) na ok. 15 minut. Pokrój czarne oliwki na pół - każda połowa posłuży jako „ciało” pająka. Pozostałe połówki oliwek pokrój na cienkie paski, aby stworzyć „nogi” pająka. Ułóż je na pizzy, formując pająki.

fot. Szybkie i proste przekąski na Halloween: szybka pizza/Adobe Stock, Pixel-Shot

