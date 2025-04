Fot. Fotolia

Jak często Polacy odwiedzają restauracje?

Według raportu OpenCard ponad połowa badanych jada na mieście kilka razy w miesiącu. Osób korzystających z restauracji częściej – kilka razy w tygodniu – jest 30%. Pozostali respondenci spędzają czas w restauracjach rzadziej niż raz w miesiącu (12%) lub w ogóle do nich nie wychodzą (1,5%).

Lokalami, które cieszą się największą popularnością są restauracje sieciowe. Dominują one znacznie nad pozostałymi miejscami, wybiera je bowiem 40% ankietowanych. Za nimi plasują się małe klimatyczne lokale (11%) oraz restauracje serwujące kuchnie europejską (10%), egzotyczną (9%) i polską (8%). Do wyboru fast foodów przyznaje się 7% badanych. Według deklaracji podobnym zainteresowaniem cieszą się lokale sushi.

Fot. Materiały prasowe OpenCard

– "W Polsce coraz więcej osób zwraca uwagę na to co i jak je. Do wzrostu świadomości w tym wymiarze przyczynia się widoczny w ostatnim czasie trend slow food" – mówi Aleksander Buchacz, dyrektor zarządzający OpenCard. – "Zrozumieliśmy, że to co jemy wpływa na naszą kondycję fizyczną oraz psychiczną, dlatego tak ważne jest abyśmy w miarę możliwości dbali o jakość produktów, które spożywamy. Wyniki naszej ankiety jasno wskazują, że konsumenci coraz częściej wybierają restauracje zamiast fast foodów" – dodaje Buchacz.

Fot. Materiały prasowe OpenCard

Porą dnia w której najwięcej osób odwiedza restauracje jest popołudnie i wczesny wieczór (godz. 16-20) – jest to wybór prawie 64% respondentów. Pora lunchowa (godz. 12-16) cieszy się uznaniem 21% osób, a na kolację do restauracji przychodzi – 14%. Będąc w lokalu, najprawdopodobniej zamówimy jedzenie na kwotę ok. 20-40 zł – takiej odpowiedzi udzieliło 40% respondentów. Na posiłek w cenie 40-60 zł pozwoli sobie 28% osób, a na droższy niż 60 zł – ponad 20%. Zdecydowana większość konsumentów (ponad 70%) uważa, że w każdej restauracji powinien być zagwarantowany dostęp do bezprzewodowego Internetu, przeciwnych jest 30% badanych.

Co decyduje o wyborze konkretnej restauracji?

Na wybór restauracji po raz pierwszy największy wpływ mają sugestia znajomych (26% odpowiedzi), menu (20%), cena potraw (17%) oraz opinia o lokalu znaleziona w Internecie (16%). Na pytanie co sprawiłoby, że jedlibyśmy częściej w danej restauracji prawie ¾ osób wybrało rabat dla stałych klientów. 1/5 osób skłonna byłaby do częstszych wizyt, gdyby jakość serwowanego jedzenia wzrosła. Jest to również decydujący czynnik zachęcający do ponownych odwiedzin restauracji. Na podobne pytanie: co skłania cię do powrotu do restauracji – 40% ankietowanych wskazało na jakość jedzenia. Duże znaczenie mają również jakość obsługi (25%) oraz rabat (19%).

Fot. Materiały prasowe OpenCard

Respondentom zadano pytania o korzystanie z programów lojalnościowych w kontekście branży gastronomicznej. Najczęściej użytkowanym rozwiązaniem są karty rabatowe, z których korzystanie zadeklarowało 44% osób. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się zakupy grupowe (21%) oraz programy polegające na zbieraniu punktów (15%).

Co piąta osoba nie korzysta z programów lojalnościowych. Głównym tego powodem jest brak informacji o danym programie (52% odpowiedzi). Wybierając programy lojalnościowe respondenci kierują się korzyściami z programu (30%), ilością restauracji w ofercie (26%), jakością restauracji (23%) oraz przejrzystością zasad (16%)

Fot. Materiały prasowe OpenCard

– "W Polsce istnieje wiele programów lojalnościowych, nie wszystkie jednak osoby do nich należące świadome są oferowanych im rabatów. Ponad połowa ankietowanych nie otrzymuje wystarczających informacji na temat programu lojalnościowego" – mówi Buchacz. – "Biorąc pod uwagę fakt, że o powrocie do danej restauracji w 20% przypadków decyduje rabat, należy zastanowić się nad polepszeniem komunikacji między firmami tworzącymi programy lojalnościowe, a klientami. Często też programy lojalnościowe nie oferują wystarczających korzyści" – wyjaśnia.

Źródło: Materiały prasowe Świeża Bazylia/ bj

