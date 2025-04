Sernik wiedeński to ciasto, które pojawia się na wielu stołach podczas różnych okazji, a czasem także bez nich. Jest pyszny, ma przyjemną konsystencję, a do tego łatwo go przygotować. Nie potrzebujesz do tego wielu składników! Skąd wziął się sernik wiedeński?

Sernik – doskonały towarzysz na każdą okazję

Ilu ludzi, tyle pomysłów i przepisów, a także ich modyfikacji. Istnieje kilka rodzajów serników – do pieczenia, gotowania, jak również tych przygotowywanych na zimno. Najbardziej popularne wersje serników do pieczenia to sernik wiedeński i krakowski. Podstawowe przepisy na sernik zakładają użycie białego sera, jajek, mąki pszennej, cukru, masła, budyniu oraz cukru waniliowego i proszku do pieczenia. Serową masę można urozmaicać dodatkami, takimi jak bakalie, orzechy, rodzynki, skórka pomarańczowa czy migdały – w zależności od upodobań.

Sernik wiedeński – czym się różni od innych?

Sernik wiedeński jest inną odmianą klasycznego sernika. Przyrządza się go bez kruchego spodu, a dominuje masa serowa. W zasadzie im więcej sera w stosunku do ciasta, tym lepiej. Do przygotowania masy serowej warto użyć bardzo dobrego jakościowo sera półtłustego, koniecznie dokładnie zmielonego. Rozpropagowanie sernika wiedeńskiego w Polsce przypisuje się Janowi III Sobieskiemu. Odmianą sernika wiedeńskiego jest sernik krakowski, z charakterystyczną, kraciastą polewą.

Przygotowanie sernika wiedeńskiego

Do przygotowania sernika wiedeńskiego potrzebować będziesz:

kilogram półtłustego lub tłustego twarogu dobrej jakości

7 jajek

opakowanie cukru waniliowego

1,5 szklanki cukru

opakowanie budyniu (najlepiej śmietankowego)

250 ml śmietanki kremówki

owoce z puszki lub konfiturę.

Biały ser zmiel, a następnie utrzyj z budyniem i żółtkami. Cukier zmieszaj z cukrem waniliowym i dodaj do śmietany, rozmieszaj i wymieszaj z twarogiem. Ubij białka i delikatnie dodawaj je do masy, mieszając ostrożnie. Całość przełóż do blachy lub tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. Ciasto przelej do formy, na wierzchu ułóż owoce lub konfiturę, piecz przez około godzinę w temperaturze 180 stopni. Smacznego!

