TopChef - już od 5 marca!

W tym programie emocje sięgają zenitu! O zaszczytny tytuł TopChefa walczą profesjonalni szefowie kuchni. Są oceniani oczywiście przez prawdziwych zawodowców - Ewę Wachowicz, Wojciecha Modesta Amaro, Macieja Nowaka i Josepha Seeletso.

Już od 5 marca Polsat pokaże drugą edycję programu TopChef.

Po raz kolejny uczestnicy będą mierzyć się z różnymi kulinarnymi zadaniami!

Hell''s Kitchen - Piekielna Kuchnia

Hell''s Kitchen to słynne kulinarne reality show, w którym uczestników ocenia Gordon Ramsay. Wielbiciele oryginału dobrze wiedzą, ze nazwa programu to nie tylko puste słowa - na planie bywa naprawdę... piekielnie gorąco!

W polskiej edycji Hell''s Kitchen Polska kucharzy oceniać będzie Wojciech Modest Amaro. To z kolei program dla amatorów, a nagrodą jest 100 tys. złotych i praca w Atelier Amaro.

Kuchenne rewolucje Magdy Gessler

Już od wielu sezonów Magda Gessler zmienia oblicze polskiej kuchni. Program ma rzeszę wielbicieli, nie mogło go więc zabraknąć w wiosennej ramówce TVNu.

Komu tym razem pomoże słynna restauratorka? Czy jej "Kuchenne rewolucje" po raz kolejny okażą się pomocne?

Doradcy smaku Michela Morana

Michel Moran zyskał sympatię widzów jako surowy juror MasterChefa. Wiosną Moran nie będzie oceniał innych - tym razem sam zaprezentuje swój kulinarny kunszt na antenie.

Show mistrza kuchni pod tytułem "Doradcy smaku" pojawi się w ramówce już 4 marca!

Okrasa łamie przepisy

Wiosną Karol Okrasa po raz kolejny podbije nasze serca swoimi kulinarnymi zdolnościami i urokiem osobistym. Co lubiany szef kuchni ugotuje dla nas na antenie TVP1?

Przepis dnia Roberta Sowy

Kolejnym lubianym przez widzów szefem kuchni jest Robert Sowa. Wiosną będzie pojawiał się w telewizyjnej Jedynce codziennie - od poniedziałku do piątku, za sprawą programu "Przepis dnia". Nie możemy się doczekać, aż będzie możliwe testowanie wybranych przez niego przepisów!

Ugotowani - kolejny sezon

To kolejny sprawdzony format, bardzo lubiany przez widzów. W każdym odcinku czterech miłośników gotowania spotyka się na czterech przygotowanych przez siebie kolacjach, które potem oceniają.

Dodatkową atrakcją dla fanów "Ugotowanych" może być fakt, że stacja przewiduje wiosną kolejne odcinki z udziałem gwiazd!