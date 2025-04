Lato wreszcie jest z nami! Długo wyczekiwane i wytęsknione. Niezrażone długą zimą i brakiem wiosny. A my ciągle nie możemy się nim nacieszyć! Oto pora na nocne spacery, kolorowe drinki, mrożoną kawę, śniadania na balkonie, wielkie porcje lodów, słomkowe kapelusze i ogromne okulary przeciwsłoneczne!

W ramach naszej akcji Lato z Polki.pl chcemy polecić wam same hity, które przydadzą się podczas letnich miesięcy. Nasze niezbędniki sprawią, że będziecie modnie wyglądać, cieszyć się piękną opalenizną, czytać interesujące książki i zadawać szyku na plaży. Zadbałyśmy też o bardziej "przyziemne" aspekty lata - z nami skompletujecie apteczkę na wakacje i... dopieścicie podniebienie!

Latem nasze menu znacząco się zmienia. Sięgamy po więcej owoców i warzyw, chętnie korzystając z bogactwa sezonowych pyszności: jagody, maliny, truskawki, pomidory czy młoda kapusta to tylko niektóre z nich. Zazwyczaj jemy mniej i lżej, pochłaniając za to hektolitry lodów ;-) No, chyba że pojawia się propozycja grillowania...

W naszym letnim przeglądzie znajdziecie wszystko to, co pyszne i idealne na letnie miesiące. Czy testowałyście już przezroczystą galaretkę? A może szukacie piekielnie ostrej przyprawy na grilla? Czy macie ochotę na testy najpyszniejszych lodów? Albo czekacie na chłodnikowe inspiracje?

W galerii nie brakuje nowości - wiele z tych produktów dopiero wchodzi do sklepów, aby cieszyć nas swoim pysznym smakiem. A może polecicie nam też swoje letnie hity?

