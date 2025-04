Ciepła wiosna rozpoczyna sezon grillowy, który ciągnie się od majówki, aż do końca lata. Imprezy przy grillu w wielu rodzinach stały się wręcz tradycją! W tym sezonie króluje karkówka z grilla, szaszłyki z kurczakiem z grilla, a także grillowana tortilla wegetariańska. A jakie produkty ze sklepowych półek przydadzą się na wielkie grillowanie?

Produkty na grilla - mięsa

Kto z nas nie lubi aromatycznej kiełbaski z grilla z chrupiącą skórką? W sklepach idealną do grillowania kiełbasę znajdziesz w naprawdę wielu wariantach! Możesz również kupić surowe, marynowane mięso, które potem szybko będzie gotowe, a dzięki marynacie stanie się wyjątkowo aromatyczne i kuszące.

Produkty na grilla - przyprawy

Podstawą sukcesu jest w tym przypadku dobór właściwych przypraw - potrawy przygotowywane na grillu powinny być naprawdę obficie doprawione. Na rynku dostępne są specjalne przyprawy grillowe, a także marynaty do mięs w różnych wersjach.

Produkty na grilla - dodatki

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie grilla bez musztardy i ketchupu! Równie dobrym dodatkiem do mięs i innych potraw będzie pyszny sos - np. barbecue. Do mięs pasują nie tylko ogórki kiszone, my polecamy również... marynowane patisony.

