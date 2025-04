Wiosną szukamy kulinarnych inspiracji! Kusi nas, aby wprowadzać zmiany w swoim menu, chcemy odżywiać się lepiej i smaczniej. Tej wiosny w księgarniach pojawia się 5 absolutnie przebojowych książek kulinarnych. Chcemy mieć je wszystkie!

Reklama

Kulinarne premiery

Tomasz Jakubiak zachęca do poznawania i odkrywania lokalnych produktów. Nie ogranicza się jednak do samych tradycyjnych receptur - w jego nowej książce znajdziecie też pomysły np. na limonkowe masło, chipsy z jarmużu i piernikowy falafel, a to tylko niektóre inspiracje!

Anna Starmach stworzyła kolejną przebojową publikację, tym razem w duecie z Marią Kruczek. Obie zachęcają Polki do wyrobienia w sobie dobrych nawyków żywieniowych i zadbania o swoją kondycję. W książce oprócz lekkich i smakowitych receptur znajdziecie także zestawy ćwiczeń!

Z kolei Michel Moran przygotował kolejną pozycję z serii "Doradca smaku". To aż 80 różnorodnych przepisów! Beata Sadowska przedstawia pomysły, które spodobają się również najmłodszym - przetestowała je na swoim synku, Tytusie.

Katarzyna Bosacka i Aleksandra Misztal prezentują przepisy ze znanego programu "Wiem, co jem". Dzięki nim możesz ograniczyć spożycie niezdrowych substancji chemicznych!

Katarzyna Jankowska przygotowała drugą część przebojowej książki z przepisami dla alergików - inspiracje na potrawy wegańskie, bezglutenowe i niezawierające cukru.

Reklama

Zobacz też nasze przepisy:

Kurczak po hindusku - przepis

Grecka musaka - przepis

Panini - włoskie bułeczki