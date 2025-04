Poznaj pyszne nowości od HARIBO! W ofercie np. wegańskie żelki

HARIBO to synonim żelek. Złote Misie, Starmix, Happy Cola czy pianki Chamallows to produkty doskonale znane wszystkim wielbicielom żelek i pianek. Co więcej - znają je nawet ci, którzy nie są fanatycznymi żelkożercami.