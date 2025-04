Sezon ma pomidory w pełni! Można je jeść na surowo, przyrządzać z nich sałatki, grillować, zapiekać czy zrobić przetwory. A wy w jakiej formie najbardziej lubicie pomidory?

Oto kilka sprawdzonych przepisów na smaczne dania ze świeżych pomidorów:

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów

Składniki:

* 2 l bulionu

* 1 kg świeżych i dojrzałych pomidorów

* 1 cebula

* 2-3 ząbki czosnku

* oliwa z oliwek lub olej

* sól, pieprz

* zioła świeże lub suszone (tymianek, bazylia, pietruszka, zioła prowansalskie)

* białe wino (opcjonalnie)

* śmietana (opcjonalnie)

* mąka pszenna (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanym oleju podsmażyć posiekaną cebulę. Kiedy się zeszkli, dodać pokrojone pomidory, posiekany, utarty z odrobiną soli czosnek i zioła (jeśli używane są zioła suszone). Dusić na małym ogniu, aż do powstania jednolitej masy. Przetrzeć przez gęste sito i wymieszać ze śmietaną (wcześniej można wymieszać mąkę ze śmietaną). Dodać bulion, wino i posiekane świeże zioła. Gotować kilka minut i podać z makaronem. Dodatek wina, ziół lub zmiana dodatków zależą od naszej inwencji.

Zupa krem z pomidorów

Składniki:

* 3 średnie pomidory

* 1 cebula

* 1 ząbek czosnku

* kilka listków świeżej bazylii

* 1 łyżka jogurtu naturalnego bez cukru

Sposób przygotowania:

Zeszklić cebulę, pokrojoną w kostkę, dodać obrane ze skórki, pozbawione pestek i pokrojone

w kostkę pomidory, czosnek, posiekaną bazylię, sól i pieprz. Wymieszać, dodać ok. 2 szklanki wody i gotować przez 20 minut. Następnie zupę zmiksować kilka sekund. Ponownie zupę podgrzać na małym ogniu. Dodać jogurt naturalny.

Ratatuj (ratatouille)

Składniki:

* 1 papryka czerwona

* 1 papryka żółta

* 1 cukinia

* 1

* 4 pomidory

* 2 małe cebule

* 1 ząbek czosnku

* kilka listków bazylii

* zioła (tymianek, rozmaryn, estragon, zioła prowansalskie)

* oliwa

Sposób przygotowania:

Pomidory parzymy we wrzątku i obieramy ze skóry. Kroimy w kostkę. Cebulę, paprykę, kroimy w kostkę. Bakłażany i cukinię kroimy w krążki. Bakłażana przed dodaniem go na patelnię, posypujemy solą, żeby pozbyć się ewentualnej goryczki. Na odrobinie oliwy przesmażamy rozgnieciony czosnek, dodajemy pozostałe warzywa. Smażymy ok. 1 min. Dodajemy pomidory, dusimy około 5 min. na wolnym ogniu, aż pomidory się rozgotują i odparują. Do pomidorów dodajemy pozostałe warzywa. Na koniec dodajemy posiekaną bazylię. Doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i ziołami. Dusimy aż warzywa będą miękkie.

Domowe suszone pomidory

Składniki:

* pomidory - najlepiej podłużne, ale inne też się nadają

* sól

* zioła (bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, oregano)

* czosnek

* oliwa z oliwek lub olej

Sposób przygotowania:

Pomidory przecinamy na pół wzdłuż i łyżką wydrążamy gniazdo nasienne. Następnie solimy, możemy też natrzeć czosnkiem i posypać ziołami. Wykładamy pomidory na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Nastawiamy niską temperaturę w granicach 60-70 stopni, uchylamy drzwiczki i tak się suszą. Jeżeli mamy opcję termoobiegu, to znacznie ułatwia i przyspiesza proces suszenia. Pomidory są gotowe, gdy ich brzegi się pomarszczyły (po około 90 minutach). Wówczas wyjmujemy je, przekładamy do miski i mieszamy z ziołami.

Tak przygotowane pomidory wkładamy do słoików (najlepiej małych i ozdobnych, będą cieszyć nie tylko podniebienie, ale i oko), Oliwę w oliwek lub olej (albo miks jednego i drugiego) podgrzewamy. Gorącą oliwą zalewamy pomidory w słoiczkach. Słoiki ustawiamy do góry dnem i zamykamy słoiki. Ustawiamy je do góry dnem. Same się wekują.

Sałatka caprese - pomidory z mozzarellą

Składniki:

* 125 g mozzarelli

* 1 średniej wielkości pomidor

* kilka listków bazylii

* oliwa

* ocet balsamiczny

* sól

* świeżo zmielony pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidora i mozzarellę pokroić w plasterki i ułożyć na przemian na talerzu. Oprószyć solą i pieprzem. Skropić oliwą i balsamico. Udekorować listkami bazylii. Podawać po schłodzeniu w lodówce.

Gazpacho

Składniki:

* 425 ml bulionu warzywnego

* 450 g pomidorów

* pół ogórka

* 1 papryka

* 1 cebula, 3 ząbki czosnku

* 1 papryka

* 1 łyżka octu winnego

* 2 łyżki oliwy z oliwek

* 3 łyżki koncentratu pomidorowego

Sposób przygotowania:

Wystudzić bulion warzywny (z kostki). Pomidory sparzyć i obrać, usunąć pestki w miarę możliwości, pokroić. Ogórek, cebulkę i czosnek obrać, i posiekać. Z papryki wydrążyć gniazda nasienne i również pokroić. Warzywa zmiksować dodawać powoli oliwę z oliwek, koncentrat, ocet winny i chłodny bulion. Wstawić do lodówki na kilka godzin.

Tortilla z pomidorami

Składniki:

* 8 jaj

* 1 cebula

* 4 duże ziemniaki

* 3 duże pomidory

* 8 dag smalcu

* sól

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać i pokroić w drobną kostkę. Cebulę posiekać, pomidory sparzyć, obrać ze skórki, krajać w kostkę (wycisnąć sok i pestki). Rozgrzać smalec i smażyć wszystkie składniki, zaczynając od ziemniaków. Kiedy będą miękkie, ubić jaja z solą, wymieszać ze schłodzonymi ziemniakami i wyłożyć masę na patelnię. Uformować tortillę i smażyć po obu stronach.

Makaron z pomidorami i mozzarellą

Składniki:

* pół paczki makaronu

* 5 pomidorów

* świeża bazylia

* mozzarella

* sól

* oliwa

Sposób przygotowania:

Makaron gotujemy w osolonej wodzie z dodatkiem oliwy, pomidory i mozarellę kroimy w kostkę. Jeśli pomidory są twarde, lekko je rozgotowujemy. Ugotowany makaron przelewamy gorącą wodą i dodajemy mozarellę, energicznie mieszając do momentu, aż się roztopi i otuli makaron cieniutkimi nitkami. Następnie łączymy makaron z pomidorami i posiekanymi listkami bazylii.

Pomidory faszerowane fetą

Składniki:

* 4 duże dojrzałe pomidory

* 200 g sera feta

* bazylia, oregano

Sposób przygotowania:

Pomidory dokładnie myjemy i odcinamy z nich wierzch. Ze środka usuwamy pestki i miąższ. Wydrążone pomidory delikatnie solimy i układamy otworami do dołu, żeby wyciekł z nich sok. Fetę kroimy w drobną kostkę, mieszamy z ziołami. Tak przygotowanym nadzieniem faszerujemy pomidory. Przykrywamy odciętą częścią i układamy na grillu, patelni grillowej, bądź w żaroodpornym naczyniu. Pieczemy około 15 minut. Pomidory faszerowane fetą doskonale smakują w połączeniu z bagietką, bądź czosnkowym pieczywem. Do tego półwytrawne wino i jesteśmy w pełni szczęścia.