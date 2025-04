Jesień to wspaniała okazja do przyrządzania aromatycznych potraw z grzybów. Są one smaczne, niedrogie, a właściwie przyrządzone odwdzięczają się spektakularnym smakiem.

Zupa grzybowa (krem z grzybów)

Składniki:

40 dag leśnych grzybów,

1 cebula,

2 marchewki,

1 pietruszka,

kawałek selera,

2-3 ziemniaki,

litr bulionu,

pół pęczka natki pietruszki,

pół szklanki śmietany,

łyżka masła,

majeranek,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, pokrój w kostkę i podsmaż na maśle razem z pokrojoną cebulą. Do garnka z bulionem dodaj pokrojoną marchewkę, pietruszkę i selera. Gotuj 10 minut. Następnie dodaj podsmażone grzyby i ziemniaki pokrojone w kostkę. Gotuj jeszcze przez około 20 minut. Zupę z grzybów dopraw majerankiem, solą i pieprzem. Zmiksuj do konsystencji kremu i dodaj śmietanę. Na wierzch zupę krem możesz posypać posiekaną natką pietruszki.

fot. Adobe Stock



Kotlety z grzybów

Składniki:

1 kg dowolnych świeżych grzybów,

1 jajko,

2 cebule,

2 czerstwe bułki,

3/4 szklanki mleka,

olej,

tarta bułka,

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

Grzyby umyj, pokrój, podlej odrobiną wody i duś 15 min. Następnie osącz i zblenduj. Cebulę obierz, posiekaj i podsmaż na oleju. Do grzybów na grzybowe kotlety dodaj jajo, namoczone w mleku i mocno odciśnięte bułki, pieprz, sól oraz cebulkę. Jeśli masa będzie zbyt rzadka, dosyp nieco tartej bułki. Wymieszaj, uformuj kotlety z grzybów, obtocz w tartej bułce. Kotlety grzybowe smaż na oleju na rumiano. Podawaj z pyszną surówką do obiadu.

Pierogi z grzybami (farsz z grzybów)

Składniki:

5 dag suszonych grzybów,

cebula,

1 łyżka masła,

1 łyżka tartej bułki,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki,

2 jajka gotowane na twardo,

1 łyżka tartej bułki.

Sposób przygotowania:

Namoczone grzyby zagotuj w niewielkiej ilości wody, a następnie drobno posiekaj. Posiekaną drobno cebulę zeszklij na maśle, dodaj grzyby i chwilę duś. Do ostudzonych grzybów dodaj posiekaną natkę pietruszki, drobno pokrojone jajka na twardo, bułkę tartą i wymieszaj wszystko z surowym jajkiem. Pora na przygotowanie ciasta: tutaj znajdziesz przepis na idealne ciasto na pierogi. Po rozwałkowaniu ciasta wycinaj szklanką krążki, napełniaj farszem, dokładnie sklej brzegi i ugotuj tak, jak pierogi z kurkami.

fot. Adobe Stock

Sos grzybowy

Składniki:

40 g świeżych grzybów,

1 cebula,

2 kopiaste łyżki masła,

łyżka maki,

1/2 szklanki śmietany,

szklanka bulionu,

kopiasta łyżka posiekanej natki pietruszki,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Oczyszczone, umyte grzyby oraz cebulę bardzo drobno pokrój. Na maśle podsmaż cebulę, gdy się zeszkli, dodaj grzyby. Naczynie przykryj i gotuj na niewielkim ogniu, od czasu do czasu mieszając. Pod koniec duszenia, gdy wyparuje większość sosu, podsyp grzyby mąką, zasmaż i podlewaj bulionem i zagotuj. Następnie dodaj przyprawy w umiarkowanych ilościach, by nie przytłumić smaku sosu grzybowego. Tuż przed podaniem dodaj do sosu śmietanę i natkę pietruszki.

fot. Adobe Stock

Gulasz z grzybów

Składniki:

600 g grzybów (pieczarek, boczniaków, kurek, borowików),

10 g suszonych borowików,

3 łyżki oleju,

40 g wędzonego boczku,

1 cebula,

2 marchewki,

seler naciowy,

pieprz,

sól,

liść laurowy,

majeranek,

tymianek,

natka pietruszki,

3 ząbki czosnku

100 ml śmietany,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

ocet winny,

200 g ziemniaków.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, opłucz i pokrój na duże kawałki. Boczek pokrój w drobną kostkę, marchewkę w krążki, a cebulę drobno posiekaj. Na rozgrzanym oleju obsmaż boczek i cebulę, dodaj marchewkę i dalej smaż. Następnie dodaj suszone borowiki i inne grzyby. Dokładnie obsmaż, posyp przyprawami i duś grzyby na gulasz, podlewając gorącą wodą. Kiedy grzyby będą lekko miękkie, dodaj liść laurowy, seler naciowy, majeranek, posól i dalej gotuj na lekkim ogniu. Pod koniec gotowania gulaszu dopieprz, wmieszaj mąkę ziemniaczaną rozcieńczoną wodą, śmietanę, posiekaną natkę pietruszki, posiekany czosnek oraz dodaj odrobinę octu winnego. Podczas gdy grzybowy gulasz się gotuje, odrębnie ugotuj pokrojone ziemniaki, rozgnieć je i wmieszaj do gulaszu.

fot. Adobe Stock

Makaron z grzybami

Składniki:

1 paczka makaronu, np. spaghetti,

400 g grzybów leśnych,

1/2 kostki rosołowej,

2 cebule,

1/3 szklanki śmietany 12%,

1 czubata łyżka mąki,

1/3 pęczka pietruszki,

2 łyżki masła,

1 łyżka oleju,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, pokrój na mniejsze kawałki, wrzuć na wrzątek i gotuj przez 10 minut. Na patelni rozgrzej masło. Wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę i podsmaż, aż się zeszkli. Dodaj odsączone grzyby i wszystko razem smaż przez 3 minuty. W międzyczasie 1/2 kostki rosołowej rozpuść w niepełnej szklance gorącej wody. Połowę tej porcji dolej do grzybów. Duś mieszając co pewien czas, a gdy płyn wyparuje, dolewaj kolejną porcję. Duszenie powinno zająć około 20-30 minut. Gdy grzyby będą miękkie, dopraw je solą i pieprzem. Dodaj posiekaną pietruszkę. W szklance rozrób śmietanę z mąką i łyżką sosu z grzybów. Wlej na patelnię, mieszaj i duś 5 minut.W garnku ugotuj makaron. Wyłóż go na talerze, polej sosem grzybowym i posyp natką pietruszki.

fot. Adobe Stock

Grzyby w śmietanie

Składniki:

1 kg grzybów świeżych,

1 cebula,

4 łyżki masła,

gęsta śmietana,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, pokrój w cienkie plastry i usmaż w rondlu na rozgrzanym maśle. Gdy cebula się zrumieni, zestaw z palnika. Grzyby oczyść, umyj, pokrój w paski, włóż do rondla z cebulą. Duś 15 minut często mieszając, zalej śmietaną, zagotuj.

fot. Adobe Stock

Jajecznica z kurkami

Składniki:

300 g kurek,

2 cebule,

1 ząbek czosnku,

ćwiartka masła,

6 jajek,

świeżo zmielony pieprz i sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni roztop masło i zeszklij na nim pokrojone cebule, dodaj umyte, obrane i pokrojone kurki (mniejszych kurek można nie kroić). Posól. Duś na małym ogniu, aż kurki zmiękną. Dodaj jajka, zamieszaj, aż do momentu, gdy jajka się zetną. Na końcu dopraw świeżo zmielonym pieprzem. Jajecznicę z kurkami podawaj z chlebem, najlepiej wiejskim, okrągłym bochenkiem.

fot. Adobe Stock

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.09.2011.

