Potrawy z dyni są pyszne! Zobaczcie, jak zrobić zupę krem z dyni, placki z dyni na słodko, dynię z pomidorami, dżem z dyni, ciasto dyniowe, dyniowe babeczki, lasagne z dynią i chleb dyniowy.

Jakie potrawy z dyni są najsmaczniejsze? Dynia ma niewiele kalorii, za to sporo błonnika, beta-katorenu, potasu i kwasu foliowego. Mamy 8 pomysłów na dyniowe pyszności - sprawdź przepisy na dynię! Dynia, pani na włościach jesiennej kuchni.

Oto garść przepisów z dynią w roli głównej:



Zupa krem z dyni

Składniki na kremową zupę dyniową:



500 g dyni,

1 duży ziemniak,

3 marchewki,

starty parmezan,

szczypta soli,

szczypta cynamonu,

oliwa z oliwek,

chleb

Sposób przygotowania zupy krem z dyni:



Dynię, ziemniaka, marchewki pokroić i ugotować do miękkości w lekko osolonej wodzie. W międzyczasie pokroić w kosteczkę chleb i zrumienić na patelni. Gdy warzywa zmiękną sprawdzić, czy oby nie jest za dużo wody, jeśli zajdzie potrzeba, odlać trochę. Warzywa zmiksować, zupa powinna mieć kremową konsystencję. Zupę wlać do miseczek, posypać cynamonem, startym parmezanem, polać odrobiną oliwy z oliwek i posypać kosteczkami chleba.

Placuszki z dyni na słodko

Składniki na dyniowe placuszki:



kilogram dyni,

100 g rodzynek,

150 g mąki,

2 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1 cytryna,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

olej do smażenia i cukier do posypania gotowych placuszków

Sposób przygotowania słodkich placków z dyni:



Pokroić dynię w plastry, wydrążyć pestki, upiec do miękkości w piekarniku nagrzanym do 180°. W międzyczasie namoczyć rodzynki w szklance z gorącą wodą. Upieczoną dynię ostudzić, a następnie wydrążyć z niej miąższ i zmiksować lub rozgnieść na drobniutko widelcem. Do miski wsypać mąkę , cukier, jajka, odsączone rodzynki, startą skórkę z cytryny, cynamon i sól. Zamieszać wszystkie składniki, a następnie odstawić na godzinę pod przykryciem. Po tym czasie do masy dodać proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.

Dynia z pomidorami

Składniki:

* 1 młoda dynia (ok. 2 kg)

* sól

* 50 g tłuszczu

* 3 łyżki octu

* 3 łyżki mąki

* wywar z mięsa

* 3 łyżki posiekanej cebuli

* 100 g przecieru pomidorowego

Sposób przygotowania:

Dynię obrać i ostrożnie wydrążyć łyżką stołową. Miąższ utrzeć na grubej tarce, posolić, polać octem, odstawić, a po 15 min. dobrze wycisnąć. Mąkę podsmażyć na tłuszczu, zrumienić w niej posiekaną cebulę, dodać dynię i przecier pomidorowy i zalać taką ilością wywaru z mięsa, aby potrawa była gęsta. Gotować tak długo, aż dynia się rozgotuje.

Dżem z dyni

Składniki:

*50 dag miąższu dyni,

*60 dag cukru,

*2 pomarańcze,

*cynamon lub goździki.

Sposób przygotowania:

Dynię obrać, oczyścić z pestek i gąbczastego miąższu, zetrzeć na tarce do jarzyn, wymieszać z cukrem i odstawić na 2 godziny. Pomarańczę sparzyć i otrzeć skórkę, następnie pokroić na kawałki. Gdy dynia puści sok, dodać pokrojoną pomarańczę oraz otartą skórkę, cukier i przyprawy, i gotować razem na małym ogdniu przez około pół godziny. Gorący dżem wkładać do słoików. Słoiki zakręcić i poustawiać do góry dnem.

Pumpkin pie - ciasto dyniowe

Składniki na ciasto dyniowe:

* 200 g mąki,

* 100 g masła,

* szczypta soli.

Składniki na nadzienie:

* 2 kg dyni,

* 130 g cukru trzcinowego,

* 200 g skondensowanego mleka,

* 2 jajka,

* ½ łyżeczki cynamonu,

* ½ łyżeczki imbiru,

* ¼ łyżeczki zmielonych goździków,

* trochę masła i bułki tartej na wysmarowanie blaszki.

Sposób przygotowania:

Wsypać mąkę ze szczyptą soli do szerokiej miski, dodać masło w temperaturze pokojowej pokrojone na kawałeczki i zagnieść szybko ciasto, dodając odrobinę zimnej wody. Ciasto uformować w kulę, owinąć folią i wstawić do lodówki na minimum godzinę. Pokroić dynię na szerokie na około 10 cm plastry, wydrążyć nasiona i upiec na blasze przez około godzinę (aż miąższ zmięknie) w temperaturze 180°. Upieczoną dynię pozostawić do ostygnięcia, wydrążyć sam miąższ, zmiksować go blenderem, a następnie wlać na patelnię i ciągle mieszając gotować aż do momentu, gdy zrobi się bardziej gęsta i „zbita”. Z ugotowanego miąższu dyni odważyć 450 gram i włożyć do miseczki. Dodać cukier, skondensowane mleko (niesłodzone), jajka, przyprawy i wszystko razem wymieszać. Ciasto rozwałkować na około pół centymetra grubości i wyłożyć nim wcześniej wysmarowaną masłem i posypaną bułką tartą okrągłą blaszkę o średnicy 22 cm, taką jak na tarty. Na ciasto wyłożyć dyniowe nadzienie, wygładzić szpatułką. Włożyć ciasto do piekarnika już nagrzanego do 220°, postawić je na najniższej pozycji w piekarniku. Po 15 minutach obniżyć temperaturę do 180° i piec przez dalszych 45 minut. Ostudzić ciasto. Można podawać w akompaniamencie bitej śmietany.

Dyniowe babeczki

Składniki:

* ¼ szklanki oleju roślinnego,

* 1 białko,

* 2 jajka,

* 2/3 szklanek rodzynek,

* 1/2 szklanki posiekanych suszonych moreli (nie słodzone),

* 1 szklanka pełnoziarnistej mąki pszennej,

* 1 ¾ szklanki koncentratu soku jabłkowego,

* 1 szklanka nie słodzonej dyni z puszki,

* 2 łyżeczki proszku do pieczenia,

* 1 łyżeczka mielonego cynamonu,

* ½ szklanka otrębów pszennych,

* ½ szklanki mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Olej połączyć z jajkami i białkiem. Rodzynki i pozostałe suszone owoce z koncentratem soku-posiekać mikserem. Następnie dodać dynię. Masę przełożyć do miski z olejem i jajkami. W misce połączyć mąkę wymieszaną z otrębami, proszkiem do pieczenia i cynamonem. Do masy dyniowej dodać mąkę. Połączone masy należy dokładnie wymieszać. Powinno uzyskać się jednolitą masę. 24 foremki należy wyłożyć pergaminem do pieczenia. Wlać do nich ciasto (do 2/3 wysokości). Należy je piec przez około 20 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza. Po 10 minutach od chwili wyjęcia z piekarnika babeczki wyłóż z foremek, aby całkowicie wystygły.

Lasagne z dynią

Składniki:

*1/2 kg dyni,

*1 pomidor,

*oliwa z oliwek,

*4 płaty lasagne,

*ok. 50 g masła,

*1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku,

*szczypta gałki muszkatołowej,

*125 g sera twarogu,

*30 g tartego żółtego sera,

*3 łyżki płynnej śmietanki 18%.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzać do temperatury 200 stopni Celsjusza. Dynię oraz pomidora pokroić w kostki, posmarować oliwą z oliwek i wstawić do piekarnika na 20 minut, aż zmiękną. Ostudzoną dynię i pomidora włożyć do miski i doprawić, według uznania. Wymieszać z twarogiem, serem i śmietanką. (Można również zrezygnować z twarogu i żółtego sera np. na rzecz podsmażonego wcześniej mięsa mielonego lub pokrojonej w plasterki piersi z kurczaka). W dużym garnku zagotować osoloną wodę z dodatkiem oliwy, włożyć płaty lasagne i obgotować przez 8 minut. Naczynie na lasagne posmarować niewielką ilością masła, a następnie wykładać płatami lasagne na przemian z nadzieniem, Na ostatnią warstwę makaronu można położyć resztę sera żółtego. Zapiekać przez około 20 minut.

Chleb dyniowy

Składniki:

*puree z dyni: 250 g,

*mąka pszenna: 400 g,

*cukier brązowy: 1 łyżka,

*sól: 1 łyżeczka,

*drożdże świeże: 10 g.

Sposób przygotowania:

Przygotować puree z dyni. Dynię należy pokroić w niewielkie kostkii i gotować na małym ogniu w niewielkiej ilości wody. Gdy dynia zmięknie, rozdrabiamy ją widelce, by uzyskać papkę. Do uzyskania 250 g puree należy rozgotować około 400 g świeżej dyni. Następnie należy przygotować zaczyn drożdżowy. Aby to uczynić należy przygotować 1/4 szklanki wody i rozpuścić w niej drożdże i cukier oraz dodać odrobinę mąki. Odstawić na chwilę. Przestudzone puree z dyni wkładamy do formy do wypieku chleba, dodajemy mąka, sól i zaczyn drożdżowy. Chleb piec przez 10 minut w 200 stopniach, a następnie 30 minut w 180 stopniach.

