Na początek proponuję zapiekankę z ziemniaków, której innowacją jest chrupiąca skórka z chleba. Można ją podawać z pikantnym sosem pomidorowym własnej roboty. Mięsożerne bestie, jeśli bez wkładki białkowej nie ruszą jedzenia, niech sobie wkroją w środek pomiędzy warstwami ziemniaków kilka plasterków ulubionej kiełbasy. Dla urozmaicenia smaku zamiast jednej warstwy ziemniaków czasem daję plasterki obgotowanego selera.

1. Postna zapiekanka ziemniaczana (tanie danie)

Koszt: ok. 5,80 zł

Składniki:

½ kg ziemniaków (ok. 4 sztuk)

1 duża cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

12 cienkich plasterków chleba razowego (może być pełnoziarnisty)

2/3 szklanki mleka (ok.150 ml)

100 g ostrego, twardego sera (może być edamski, oscypek, parmezan)

½ łyżeczki oregano

½ łyżeczki tymianku

sól, pieprz

4 łyżki oleju

masło do posmarowania formy

Przygotowanie:

Piekarnik rozgrzać do temp. 180-190 stopni. Naczynie żaroodporne wysmarować masłem lub innym tłuszczem. Ziemniaki oczyścić, obrać, pokroić w cienkie plasterki, obgotować 10 min i odstawić na sicie do przeschnięcia. Cebulę i czosnek obrać i pokroić w kostkę. Rozgrzać olej na patelni, przesmażyć cebulkę i czosnek ok. 5 min. na wolnym ogniu od czasu do czasu mieszając, posolić, zdjąć z ognia. Dno naczynia wyłożyć połową chleba, po wierzchu rozsmarować łyżkę przesmażonej cebuli. Położyć warstwę ziemniaków, posypać ziołami, odrobiną soli, dodać odrobinę cebuli, plasterki sera, położyć kolejną warstwę ziemniaków, posypać ziołami, dodać cebulę, przykryć warstwą chleba. Następnie wbić do mleka jajko i roztrzepać z solą i pieprzem. Zalać wierzch zapiekanki. Położyć plasterki sera, polać resztką oleju z cebulką i wstawić do piekarnika na 35-40 minut, aż ser się zapiecze i zacznie brązowieć.

2. Zapiekanka marchewkowa koszt: ok. 9 zł



Tę zapiekankę zjadło ze smakiem moje siedmioletnie dziecko – tak więc chrzest bojowy przeszła, lepszej rekomendacji nie trzeba.

Składniki:

1 kg marchwi

½ kg selera

2 łyżki masła

1 cebula

2 torebki ryżu

1,5 szklanki mleka pełnotłustego

1 mały koncentrat pomidorowy

2 jajka

garść orzeszków ziemnych (mogą być solone)

1 liść laurowy

½ łyżeczki pieprzu ziołowego

2 goździki

½ łyżeczki sproszkowanego curry

½ łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki utłuczonych ziaren kolendry (dowolnie)

½ łyżeczki imbiru w proszku

masło do wysmarowania formy

sól, pieprz, odrobina cukru

Przygotowanie:

Cebulę, marchew i seler umyć, obrać. Cebulę pokroić w kostkę, seler i marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach. W rondlu rozpuścić masło, wrzucić cebulę, zeszklić lekko, dodać mleko, liść laurowy i pozostałe przyprawy, zagotować, dodać marchew i seler i dusić ok. 10-15 minut mieszając, żeby się nie przypaliło. Odstawić z ognia. W tym czasie ugotować ryż wg przepisu na opakowaniu. Rozgrzać piekarnik do temp. 180 stopni. Natłuścić formę. Roztrzepać 2 jajka. Odcedzić ryż, wymieszać z warzywami, koncentratem pomidorowym, na koniec dodać jajka, dobrze wymieszać. Po wierzchu posypać drobno posiekanymi orzeszkami ziemnymi. Zapiekać przez 20-30 minut, aż zapiekanka się lekko zrumieni.

3. Pieczona fasola dla cierpliwych ok. 8,50 zł

Znalazłam tę potrawę w jakiejś książce z kuchnią amerykańską, ale już dawno nie mam tej pozycji, a danie staram się odtworzyć z pamięci, za każdym razem robię je trochę inaczej. Cały mecyj polega na bardzo długim zapiekaniu fasoli w naczyniu żaroodpornym, naprawdę warto spróbować, bo ten smak jest nie do podrobienia.

Składniki:

2 szklanki grubej fasoli

4 pieczarki

1 duży koncentrat pomidorowy 30% (160 g)

1 ząbek czosnku

1 cebula

1 łyżeczka suszonego majeranku

1 łyżka stołowa sosu Worcester

½ łyżeczki ostrej papryki

1-2 łyżeczki cukru

1 łyżeczka octu balsamicznego lub1 łyżeczka musztardy

sól

1 łyżki oleju

Przygotowanie:

Fasolę namoczyć przez noc w zimnej wodzie. Wodę wylać. Rozgrzać piekarnik do temp. 180 stopni. Cebulę i czosnek obrać i pokroić w kostkę, zeszklić na patelni na oleju, dodać pieczarki pokrojone w plasterki - smażyć aż puszczą sok. Przygotować naczynie żaroodporne, dodać fasolę, pieczarki, cebulę z czosnkiem, koncentrat pomidorowy, ocet, sos, przyprawy, wymieszać, dodać wodę – tak aby przykryła fasolę nie więcej niż pół cm. Naczynie koniecznie przykryć pokrywką i wstawić do piekarnika, gdy fasola zacznie bulgotać – można zmniejszyć płomień i piec około 5 godzin. Już po 4 godzinach fasola jest niezła, ale po 5, a nawet 6 – niebo w gębie. Cały płyn powinien odparować, a fasola wchłonąć sos i pokryć się skorupką. Bon apetit!

