Nie każde dziecko je z apetytem - wiele z nas musi zachęcać swoje pociechy do jedzenia i uciekać się w tym celu do różnych metod. Jedną z nich jest przygotowywanie kolorowych, atrakcyjnych posiłków - ciekawe śniadanie dla dzieci możesz przygotować szybciej, niż ci się wydaje.

Reklama

Spis treści:

Dzieci-niejadki to częsty problem. Maluchy nie chcą jeść, co wywołuje frustrację i zmartwienie u rodziców. W takim przypadku możesz spróbować dodać nieco kreatywności do porannych kanapeczek. Dzieci jedzą oczami i chętniej sięgną po coś, co po prostu wygląda dla nich atrakcyjnie.

Zabawna, barwna kanapka z pewnością skusi każdego małego niejadka. Przygotowując te urocze przekąski, nie zapominaj o dodawaniu kawałków jarzyn - to świetna metoda, aby zachęcić dziecko do jedzenia warzyw i dyskretnie „przemycić” do codziennego menu mnóstwo niezbędnych witamin.

Kasza manna z owocami, płatki owsiane, omlet - to jedne z wielu pomysłów, które warto przygotować na śniadanie dla dziecka i... siebie. Pomyśl o dodatkach: jeśli kilkulatek odmawia szczypiorku w surowej postaci, warto umieścić go w jajecznicy.

Z kolei kawałki rzodkiewki mogą być małymi statkami, które są zatopione w twarożku. Uczyń ze śniadania przyjemność, zamiast pośpieszną czynność.

Kanapki, które przygotowujesz dla malucha, muszą być pełnowartościowe i zawierać wszystkie niezbędne składniki. Wykorzystaj do nich pełnoziarniste pieczywo, chudą wędlinę, sery, a także mnóstwo warzyw.

Starszym dzieciom możesz do kanapki dorzucić także aromatyczne przyprawy, aby jeszcze bardziej zachęcić je do jedzenia. Przygotowując lunchbox do szkoły dorzuć do pudełka także surowe warzywa - słupki marchewek, pomidorki koktajlowe czy roszponkę.

Niektóre maluchy lubią zaczynać dzień od czegoś słodkiego. Nie odmawiaj im tej przyjemności i przygotuj kanapki z domowymi powidłami, kremem orzechowym, a także świeżymi owocami. Świetnie sprawdzi się także rogalik typu croissant, domowy sos czekoladowy lub waniliowy, a także porcja owoców.

Tak przygotowane śniadanie doda maluchowi energii i sprawi, że z radością ruszy do codziennych aktywności. Kiedy przygotowujesz słodkie kanapki dla malucha, zadbaj o to, aby następny posiłek był już przygotowany na słono. Dzięki temu zachowasz równowagę i sprawisz, że dziecko przyjmie zestaw wszystkich niezbędnych witamin.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.07.2014.

Reklama

Czytaj także:

Pita-kebab dla dzieci - przepisObiady dla niejadka - pomysły i przepisy

Dania dla dzieci - 20 przepisów