Jeśli zastanawiałaś się kiedyś nad tym, dlaczego owoc pomelo zawsze sprzedaje się w charakterystycznej siatce i folii, nie jesteś jedyna. To dylemat wielu osób. Okazuje się, że to ułatwienie w transporcie i zapewnienie świeżości pomelo. Producenci dużo zyskują na umieszczaniu pomelo w tych opakowaniach.

Jeśli wypatrzysz w sklepie pomelo, z dużym prawdopodobieństwem będzie ono opakowane w plastikową folię i charakterystyczną siatkę na owoce. Taki sposób pakowania tego owocu stosują prawie wszyscy producenci. Jest kilka powodów.

Dlaczego pomelo jest w folii?

Pomelo pakuje się w folię, by nie traciło wody. Skórka pomelo ma duże pory, z których z łatwością ucieka woda w transporcie. Jest ona dobrze przepuszczalna i bardzo wrażliwa na zmianę wilgotności.

Jeśli pomelo znajdzie się w suchym pomieszczeniu, bardzo szybko wyschnie, a jego miąższ będzie twardszy, mniej smaczny i mało atrakcyjny dla konsumentów. Żeby temu zapobiec, przed transportem pakuje się pomelo w plastikowa folię. Folia zatrzymuje wodę wewnątrz owocu i powoduje, że przestaje być on podatny na zmiany atmosferyczne.

Kolejnym powodem pakowania pomelo w folię jest jego masa i straty finansowe producentów. Pomelo rośnie wyłącznie w Azji. Niezapakowany, traciłby masę i powodował starty dla producentów. Pamiętaj, że owoce sprzedaje się na kilogramy. Producenci próbują w ten sposób minimalizować straty.

Okazuje się, że są na to nawet badania naukowe. Zbadano efektywność pakowania pomelo w folię. Tajscy naukowcy opublikowali wyniki swoich badań Opakowanie pomelo w folię PCV spowodowało, że pomelo można przechowywać przed sprzedażą do 6 tygodni w temperaturze 10 stopni. Owoce bez opakowania wytrzymują tylko 3 tygodnie.

Dlaczego pomelo jest w siatce?

Na pomelo nakłada się też zazwyczaj plastikową, charakterystyczną dla cytrusów siatkę. To też ułatwienie w transporcie.

Siatka zmniejsza napięcie powierzchniowe i zapobiega przerywaniu się folii w trakcie transportu i przechowywania. Zgromadzone obok siebie duże owoce, mogłyby nawzajem uszkadzać plastikową powierzchnię ochronną.

Siatka ułatwia też chwycenie pojedynczego owocu, który jest zbyt duży, by trzymać go jedną dłonią. Pomarańcz, cytrynę, limonkę lub jabłko, z łatwością chwycisz w dłoń. Producenci pakują pomelo w siatkę, by umożliwić przenoszenie też tego większego owocu.

fot. Adobe Stock, avirid

Przy rosnącej popularności ducha zero waste, wiele osób jest zaniepokojonych obecnością plastikowej folii i siatki na pomelo. Generuje to dodatkowe śmieci i zużywa naturalne zasoby.

To oczywiście prawda, ale pakowanie to duże ułatwianie dla dystrybutorów tego owocu. Po włożeniu do folii nie muszą przejmować się bardzo wilgotnością powietrza w transporcie i innymi szczegółami. Obniża to koszty przewozu i sprzedaży pomelo w Polsce. Mimo wszystko sprzedawanie pomelo bez folii i siatki jest jak najbardziej możliwe.

Pomelo to największy z owoców cytrusowych. Może mieć 25 cm średnicy i ważyć 2 kg. Gąbczasta skórka może osiągać nawet 5 cm grubości. Owoc pomelo pochodzi z Malezji i nazywany jest pomarańcza olbrzymią. Uprawiany jest także w Indiach Tajlandii i Chinach.

Pomelo może być żółte, żółtozielone lub różowe. Ciekawostką jest, że kiedyś po skrzyżowaniu pomelo z chińską pomarańczą, wyrósł znany nam grejpfrut.

Owoc pomelo przypomina w smaku grejpfruta i jest już bardzo popularny w naszym kraju. Kupują go nawet starsi ludzie, którzy zazwyczaj nie są skorzy do wprowadzania nowości do jadłospisu. To dobrze, bo właściwości pomelo są imponujące. Owoc jest niskokaloryczny, bogaty w błonnik i antyoksydanty. Jest jednym z owoców polecanych w cukrzycy.

Możesz kupić go w większości polskich marketów przez cały rok.

W smaku pomelo jest podobne do grejpfruta, jednak jest od niego słodsze i mniej kwaśne. Także w strukturze pomelo jest podobne do innych cytrusów. Biały, zielony lub czerwony miąższ jest podzielony na segmenty.

Przed jedzeniem należy pomelo obrać ze skóry i błon międzysegmentowych. W cząstkach owocu znajdują się dość duże, niejadalne pestki. Należy zauważyć, że smak pomelo jest uzależniony od regionu, w którym się je uprawia. Najsmaczniejsze owoce pochodzą z Malezji, z miasta Ipoh.

Pomelo można jeść na surowo, często występuje jako dodatek w sałatkach owocowych. Owoc ten też jest wykorzystywany do przetworów: soków i słodkich marmolad.

