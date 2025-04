Pigwa to bogactwo witaminy C oraz potasu, miedzi i fosforu. Jest znanym remedium na przeziębienie oraz kaszel. Skutecznie usuwa dolegliwości układu pokarmowego oraz wzmacnia pracę wątroby, pomagając oczyścić organizm z toksyn. Sprawdź nasze przepisy na przygotowanie kwaskowej pigwy tak, aby smakowała wyśmienicie!

Pigwa do herbaty

Oto składniki na pigwę do herbaty:

około 10 sztuk pigwy

cukier

korzeń imbiru

laska cynamonu

Jak zrobić pigwę do herbaty?

Pigwę kroimy na mniejsze kawałki. Wyciągamy pestki i obieramy skórkę. Przekładamy do dużego słoika i zasypujemy cukrem. Ścieramy korzeń imbiru i przekładamy do naczynia razem z laską cynamonu. Słoik zamykamy szczelnie i umieszczamy do lodówki na 3 dni do całkowitego rozpuszczenia cukru. Po tym czasie odmierzamy łyżkę syropu i dodajemy do ciepłej herbaty lub wody. Idealnie smakuje również jako syrop do ciasta lub innych deserów.

Przetwory z pigwy

Oto składniki na przetwory z pigwy:

kilogram pigwy

szklanka cukru

3 szklanki wody

sok z cytryny

Jak zrobić przetwory z pigwy?

Najpierw przygotowujemy lekki syrop na bazie cukru podgrzanego w rondelku i zalanego wodą. Wyciskamy sok z cytryny i dodajemy do mieszanki. Pigwę dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Przekładamy do słoika i zalewamy wcześniej powstałym syropem. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na miesiąc. Tak przygotowane pigwy w całości doskonale sprawdzają się jako dodatek do herbaty lub deserów.

Dżem z pigwy

Oto składniki na dżem z pigwy:

pół kilo pigwy

3 szklanki wody

sok z cytryny

2 szklanki cukru

Jak zrobić dżem z pigwy?

Pigwę dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Przepoławiamy i wyciągamy pestki ze środka. Wyciskamy sok z cytryny i ścieramy skórkę. Przekładamy do rondelka, zalewamy wodą z cytryną. Zasypujemy cukrem. Gotujemy przez 20 minut na wolnym ogniu do miękkości. Sterylizujemy wcześniej przygotowane słoiki. Wkładamy przyrządzoną masę i zamykamy szczelnie słoiki. Układamy dnem do góry. Tak przygotowany dżem z pigwy to ciekawy dodatek do naleśników, kanapek lub dań z mięsem.

