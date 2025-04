Jak lepić i gotować pierogi, żeby się nie rozklejały? Poradnik

Pękające podczas gotowania pierogi to zmora wielu z nas - w niektórych przypadkach jest to efekt niewłaściwego lepienia, w innych gotowania. Jak lepić i gotować pierogi, aby się nie rozklejały? Pamiętaj, aby nie wrzucać do garnka wielu pierogów naraz. To obniży temperaturę wody.