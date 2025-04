Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

50 g pestek dyni lub słonecznika,

50 g parmezanu,

2 ząbki czosnku,

140 ml oliwy z oliwek,

200 g rukoli,

pieprz,

sól.

Przygotowanie:

To nie jest przepis dla tych, którzy lubią tylko oczywiste połączenia smakowe. Pesto z rukoli na pewno nie przypadnie do gustu wszystkim - jest znacznie ostrzejsze, niż to zrobione z bazylii czy natki pietruszki.

Warto przetestować ten przepis, gdy lubisz nietypowe dania albo po prostu jesteś fanką rukoli! Makaron z pesto możesz zaserwować z suszonymi pomidorami i szynką parmeńską.

Parmezan zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Czosnek obierz i posiekaj. W dużej misce umieść parmezan, pestki, rukolę, oliwę oraz czosnek. Wszystkie składniki zmiksuj blenderem. Pesto z rukoli dopraw solą i pieprzem w zależności od upodobań.

