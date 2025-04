Marka gazowanej naturalnej wody mineralnej PERRIER, należąca do portfolio Nestlé Waters, kolejny raz udowadnia, że nie boi się odważnych, artystycznych kreacji i docenia rolę sztuki przy tworzeniu nowych produktów. Zachęca również swoich konsumentów do twórczego działania, sięgania po nieszablonowe rozwiązania oraz odkrywania swojego potencjału, który jest w każdym z nas. Liczy się to, żeby rozwijać swoją kreatywność i obcować ze sztuką w taki sposób, jaki jest dla nas najlepszy, a także dobrze się bawić przy poznawaniu nowych rzeczy.

Reklama

Nie trzeba od razu dokonywać wielkich odkryć czy tworzyć wiekopomnych dzieł sztuki. Wystarczy tylko uwierzyć w siebie i zacząć zmiany w swoim życiu od zaraz, a efekty przyjdą szybciej, niż się spodziewamy. Jak w prosty sposób wyzwolić w sobie kreatywność, gdzie szukać inspiracji i jak każdego dnia doświadczać życia w pełni?

1. Zmień perspektywę

Kto powiedział, że myśleć można tylko na siedząco lub stojąco? Połóż się na plecach, zamknij oczy i zrelaksuj się. Spróbuj ponownie zastanowić się na tematem, nad którym pracujesz. Możesz się pozytywnie zaskoczyć, że z poziomu podłogi wszystko wydaje się prostsze!

2. Odkrywaj swoje talenty

Ucz się ciągle czegoś nowego: spróbuj żonglować, malować na płótnie, szydełkować, jeździć na rolkach, tańczyć taniec hula, śpiewać, recytować wiersze. Nigdy nie przestawaj szukać nieodkrytych dla siebie jeszcze obszarów do rozwoju.

3. Wypracuj poranną rutynę

Kawa, spacer, prasówka – jeśli będziesz powtarzać te same czynności przed rozpoczęciem kreatywnej pracy, w Twoim mózgu może wytworzyć się skojarzenie, że już wkrótce wejdzie on w tryb pracy twórczej.

4. Zadbaj o aktywność fizyczną

Ćwiczenia fizyczne mają na nas pozytywny wpływ nie tylko dlatego, że rozwijają naszą koordynację ruchową, ale powodują także lepsze dotlenienie całego ciała, w tym mózgu. Ćwicz codziennie, zanim rozpoczniesz pracę kreatywną, wtedy łatwiej będzie Ci zatrzymać wenę na cały dzień.

5. Popatrz na świat oczami dziecka

Jako dzieci jesteśmy twórczy, mamy unikalne pomysły, wynajdujemy nowe zastosowanie dla przedmiotów, eksplorujemy świat. Czemu by do tego nie wrócić? Pożycz od dziecka klocki, pomaluj kolorowankę, twórz wymyślone historie z luźnych skojarzeń i rozbudź swoją wyobraźnię.

fot. materiały prasowe

6. Sięgaj po więcej

Możesz skorzystać z technik wspomagających twórczą pracę, jak burza mózgów, mapy myśli lub metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono, która polega na spojrzeniu na dany problem z sześciu różnych perspektyw. Przydadzą Ci się one w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

7. Szukaj sztuki w codziennym życiu

Sztuka jest obecna dookoła nas. Wystarczy się rozejrzeć, by dostrzec ją tak naprawdę wszędzie i czerpać z niej inspirację. Graffiti na ulicznym murze, rzeźba na miejskim placu, wyjątkowa kompozycja kwiatów na balkonie, grający na skrzypcach muzyk na Starówce – to tylko kilka przykładów. Teraz z okazji wprowadzenia edycji limitowanej PERRIER x MURAKAMI w Polsce, w Warszawie przy ul. Parkingowej 21 powstał specjalny mural, który może stanowić wyjątkowe spotkanie ze sztuką w przestrzeni miejskiej, ale też świetne tło do zdjęć „selfie”.

PERRIER x MURAKAMI to kontynuacja współpracy marki z najwybitniejszymi artystami świata – wcześniej byli to m.in. Andy Warhol, Salvador Dalí, Bernard Villemo czy Jean-Gabriel Domergue. Autorem najnowszych grafik na butelkach wody PERRIER jest właśnie Takashi Murakami – jeden z czołowych współczesnych artystów. Na produktach marki PERRIER znajdziemy teraz kolorowe ornamenty, „uśmiechnięte” kwiaty oraz charakterystyczne postaci z jego prac – Kaikai i Kiki. Co łączy markę PERRIER i Takashiego Murakamiego?

Zdecydowanie miłość do sztuki, nieszablonowe myślenie i kreatywne pomysły, które zaskakują. Efekty ich wspólnych działań będzie można teraz podziwiać na półkach sklepowych na całym świecie, także w Polsce. „Mamy nadzieję, że ta współpraca, zainspirowana popowym i kolorowym wszechświatem Takashiego Murakamiego oraz kreatywnym duchem PERRIER, zwiększy dostępność sztuki dla jeszcze szerszego grona odbiorców na całym świecie” – mówi Paul Cordina, globalny dyrektor komunikacji marki PERRIER. Limitowana edycja PERRIER x MURAKAMI została wprowadzona w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym w Belgii, Francji, Panamie, Rosji, Tajlandii czy Stanach Zjednoczonych.

Reklama

W Polsce dostępne są trzy warianty: w szklanych butelkach o pojemności 0,33 l i 0,75 l oraz w butelce PET o pojemności 1 l, które można znaleźć w sklepach prowadzących sprzedaż wody PERRIER w całym kraju, w standardowych cenach. Wprowadzeniu limitowanej edycji w Polsce towarzyszy kampania w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie marki: instagram.com/perrierpolska, a także aktywacja miejska w postaci muralu – tła do „selfie”, dostępnego w Warszawie przy ul. Parkingowej 21 do 15 lipca.