Chmiel rośnie dziko w zasadzie w całej Polsce. Lubi szczególnie miejsca wilgotne, ponieważ do pełnego wzrostu potrzebuje sporej ilości wody. Na świecie uważany jest za najdroższe lub jedno z najdroższych warzyw świata. U nas rośnie dziko i wcale nie trzeba za nie płacić.

Pędy chmielu z daleka mogą wyglądać jak cienkie, lekko już przewiędłe szparagi. Są bardzo kruche i delikatne, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Wyrastają z kłączy znajdujących się pod ziemią i mogą mieć nawet do 10 metrów długości. Podczas wzrostu wyginają się.

Pędy, które znajdują się pod ziemią, są białe i najbardziej soczyste. Są również delikatniejsze i bardziej miękkie. Te, które wyrastają ponad powierzchnię ziemi, są zielone i z czasem twardnieją. W ich przypadku warto zbierać same szczyty, ponieważ one są miękkie i dobre w smaku. Starsze pędy czasem wymagają obierania. Główki (szczyty) pędów chmielu są dość długie i bardzo delikatne.

fot. Jak wyglądają pędy chmielu/Adobe Stock, Comugnero Silvana

Chmiel rośnie dziko w miejscach ciepłych i wilgotnych. Najczęściej znajdziesz pędy na obrzeżach lasów, w gęstych i wilgotnych zaroślach, czasem na polanach i łąkach. Z jakiegoś powodu chmiel często wybiera także tereny ruin i porzuconych budynków, a także okolice śmietników. Czasem możesz spotkać je także przy mało uczęszczanych drogach, wtedy rosną głęboko w rowach lub tuż na ich szczycie.

Jeśli ma dostęp do jakiejkolwiek podpory, np. siatki ogrodowej, chropowatej elewacji czy słupów drogowych, chętnie się po nich pnie. Jeśli nie - płasko płoży się po ziemi. Generalnie ceni sobie spokój i lubi rosnąć tam, gdzie rzadko pojawia się człowiek czy ruch uliczny.

Sezon na chmiel jest bardzo krótki. Najczęściej zbiera się go w marcu i kwietniu, ale przy dobrych warunkach pogodowych może się utrzymać także do maja. Jeśli jednak warunków nie ma, sezon może się znacząco skrócić (nawet do zaledwie 2-3 tygodni).

fot. Pędy chmielu z cytryną i solą/Adobe Stock, Valdis Ošiņš

Pędy chmielu potrafią kosztować fortunę, ale w Polsce rzadko są sprzedawane. Szczególnie popularne są w krajach Beneluxu, a także w Indiach. Tam potrafią kosztować od kilkuset do nawet 1000 euro za kilogram. W Polsce sprzedaje się głównie szyszki chmielu - ich cena zwykle nie przekracza 20 złotych za kilogram.

Pędy chmielu możesz przygotować tak, jak szparagi z piekarnika. Najpierw jednak dobrze je opłucz pod chłodną, bieżącą wodą i dobrze osusz na ręczniku papierowym. Następnie ułóż na blasze, skrop sokiem z cytryny i posyp gruboziarnistą solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Tak przygotowane pędy wstaw do piekarnika (190 stopni) na ok. 25 minut.

Innym pomysłem jest usmażenie pędów chmielu. Po umyciu i osuszeniu ich skrop je sokiem z cytryny, a następnie wrzuć na mocno rozgrzane masło i smaż przez kilka minut, aż całość zmięknie. Po przełożeniu na talerz posyp solą, pieprzem oraz opcjonalne startym serem typu parmezan lub grana padano.

Pędy chmielu idealnie smakują także w towarzystwie lekkich dressingów cytrynowych (np. sosu winegret), a także lekkiego sosu holenderskiego.

