Nowy rok jest dla wielu z nas motywatorem do zmian. Fitness kluby przeżywają prawdziwe oblężenie, a na stołach pojawiają się dietetyczne potrawy. Niestety, często bywa tak, że w postanowieniach trwamy przez kilka, kilkanaście tygodni, po czym wracamy do starych nawyków… Nie martw się jednak na zapas! Poznaj nasz sposób na "odchudzenie" popularnych dań, które na stałe zagoszczą w twoim menu i pozwolą zachować zdrowie i piękną sylwetkę!

Śniadanie mistrzów w wersji fit

Różnego rodzaju placki i naleśniki to dania, które często goszczą w naszym codziennym, zwłaszcza śniadaniowym, menu. Z dodatkiem słodkich sosów czy kremu czekoladowego są naprawdę pyszne, ale niestety także bardzo kaloryczne... Co zatem zrobić, aby delektować się nimi bez wyrzutów sumienia? Przede wszystkim trzeba wystrzegać się kupowania gotowych mieszanek i masę wykonać samodzielnie. Taka, w wersji fit powinna być zrobiona z mąki pełnoziarnistej, jajka typu 0 lub 1 klasy A i mleka niskotłuszczowego bądź roślinnego (kokosowe czy migdałowe mogą dodatkowo wzbogacić smak). Należy również pamiętać, że przy redukcji kaloryczności najważniejszy jest sposób smażenia.

Naleśniki i placki, ale także jajka sadzone czy omlet bez dodatku tłuszczu usmażysz na patelni z powłoką Teflon™.

Innowacyjna Teflon™ Profile to pierwsza powłoka, która łączy doskonałe właściwości „nonstick”, czyli zapobieganie przywieraniu z długotrwałą wytrzymałością na zarysowania podczas codziennego użytkowania, abyś mogła ze swojego kuchennego sprzętu korzystać bez ograniczeń i obaw przed szybkim zniszczeniem spowodowanym intensywną eksploatacją.

Przekonaj się, że smażenie bez dodatku tłuszczu nie tylko uczyni twoje gotowanie zdrowszym, ale i bardziej ekonomicznym, bo żaden olej ani margaryna nie będą ci już potrzebne, a dobry sprzęt wystarczy na lata.

Niskokaloryczny obiad lub lunch do pracy

Podobnie jak naleśniki, na patelni z powłoką Teflon™ możesz bez tłuszczu przyrządzić filet z kurczaka lub rybę, które podasz z ulubioną sałatką ze świeżych warzyw. Innym razem, dla urozmaicenia jadłospisu wybierz zapiekankę. To szybki sposób na zdrowy obiad lub lunch, który sprawdzi się także w przypadku, kiedy posiłek będzie spożywała cała rodzina.

Dodatkowo, w zapiekance można "przemycić" wiele pysznych, pełnych witamin warzyw, które w wersji saute nie zawsze nam smakują i co ważne dla zdrowia - formy z powłoką Teflon™ możesz posmarować wewnątrz tylko cienką warstwą tłuszczu, a i tak bez trudu wyjmiesz z niej swoje danie.

Deser na osób na diecie

Uwielbiasz czekoladę, jednak wystrzegasz się jej ze względu na wysoką kaloryczność? Znajdź równie pyszny zamiennik! Nasza propozycja dla łasuchów to brownie z... czerwonej fasoli i co najważniejsze - bez dodatku białego cukru!

Składniki:

1 puszka fasoli czerwonej (240g po odsączeniu)

1 duży, dojrzały banan

1 łyżka oleju kokosowego

2 jajka typu 0 lub 1

2 łyżki kakao

2 łyżki miodu lub syropu klonowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Fasolę bardzo dokładnie wypłucz pod ciepłą, bieżącą wodą na sitku, a następnie zblenduj ze wszystkimi pozostałymi składnikami na gładką masę (czynność powinna zająć ok. 5-7 min.). Następnie przełóż ciasto do formy z powłoką Teflon™, aby nie przywarło do dna. Piecz w temperaturze 180°C przez ok. 45-50 minut do tzw. suchego patyczka. Po wystygnięciu wstaw na minimum godzinę do lodówki, aby ciasto dobrze "związało" lub... po prostu poczęstuj się małym kawałkiem - w końcu ma tylko 123 kcal :)

Takiej (zdrowej!) przyjemności nie sposób się oprzeć!

Dziewczyny! Mamy nadzieję, że tym razem uda się wam sprostać noworocznym postanowieniom i dzięki naszym radom zdrowe gotowanie stanie się dla was naprawdę proste. Trzymamy kciuki!

Materiał powstał we współpracy z marką Teflon™.