Składniki

Ciasto drożdżowe:

500 g mąki

15 g drożdży

5 g cukru

250 ml wody lub mleka

sól

Farsz:

500 g kwaszonej kapusty

50 g suszonych grzybów

1 duża cebula

1,5 łyżki masła

1 łyżka mąki

40 g żółtego sera

sól, pieprz, kminek

jajo do smarowania ciasta

tłuszcz do smarowania formy

Sposób przygotowania

Grzyby umyć, namoczyć na 12 godz. Ugotować w tej samej wodzie.

Mąkę przesiać do miski. Drożdże rozetrzeć z cukrem w garnuszku dodając 2 łyżki ciepłego mleka. W mące zrobić zagłębienie, wlać płyn, zarobić rozczyn gęstości śmietany, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy objętość rozczynu zwiększy się 2 razy, dodać sól i resztę ciepłej wody lub mleka. Zagnieść ciasto. Wyrabiać aż zacznie odstawać od ręki i ukażą się pęcherzyki powietrza. Odstawić w ciepłe miejsce na 1,5 godz.

Kapustę pokroić drobno, zalać wywarem z grzybów, ugotować. Cebulę obrać, posiekać, podsmażyć na rozgrzanym maśle, oprószyć mąką.

Ugotowane grzyby posiekać, kminek zemleć. Kapustę wymieszać z grzybami, cebulą, przyprawić solą, pieprzem i kminkiem.

Wyrośnięte ciasto rozwałkować na prostokąt grubości 0,5 cm, pokroić w pasy szerokości 10 cm. Na środku każdego pasa ułożyć wałeczek farszu, brzeg ciasta zawinąć w ten sposób, by spód wystawał na 1 cm. Pokroić ukośnie na kawałki długości 4 cm. Paszteciki posmarować rozmąconym jajem, posypać utartym serem.

Blachę posmarować tłuszczem, ułożyć paszteciki, wstawić do ogrzanego do temp. 220 C. piekarnika. Piec ok. 20-30 min.