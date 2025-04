Zmywarka to przydatne urządzenie w kuchni, które przyspiesza sprzątanie i codzienne obowiązki. Jednak czy wiesz, że z jej pomocą możesz także skutecznie wyparzyć słoiki i zapasteryzować swoje przetwory? Zobacz, w jaki sposób.

Reklama

Spis treści:

Wekowanie przetworów w zmywarce jest możliwe tylko wtedy, kiedy twoje urządzenie ma funkcję mycia w bardzo wysokiej temperaturze. Słoiki do prawidłowej pasteryzacji potrzebują ok. 70-75 stopni. Ta metoda sprawdza się, kiedy masz dużo przetworów do zawekowania i robienie tego tradycyjnie w garnku trwałoby bardzo długo. W ten sposób możesz pasteryzować grzyby, owoce oraz warzywa, a także soki i nalewki.

Po przygotowaniu przetworów dobrze je zakręć, a następnie umieść w czystej zmywarce. Nie wkładaj kostki i nie dolewaj płynu nabłyszczającego (dobrze, jeśli w ogóle go nie będzie). Ustaw odpowiedni program (temp. 70-75 stopni), włącz urządzenie i poczekaj, aż skończy się cały cykl.

Następnie słoiki przełóż w chłodne miejsce, trzymając nakrętkami do dołu. Odstaw do całkowitego wystudzenia, a następnie przełóż do szafki lub spiżarni.

fot. Pasteryzacja w zmywarce/Adobe Stock, Carey

W zmywarce możesz też umyć i wyparzyć słoiki przed przygotowywaniem przetworów, a następnie je w niej zapasteryzować. Do mycia wykorzystaj tę samą temperaturę, czyli 70-75 stopni. Możesz także włożyć do środka nakrętki, również nowe.

Jeśli chcesz wyczyścić słoiki, a potem je wyparzyć, musisz puścić w zmywarce dwa osobne programy, za każdym razem ustawiając tę samą temperaturę. Pierwsze mycie przeprowadź z użyciem kostki do zmywarki, a kolejne - bez żadnych detergentów. Dzięki temu słoik będzie maksymalnie czysty i wolny od pozostałości chemicznych środków.

Przetwory należy pasteryzować, aby uniemożliwić dostęp czynników zewnętrznych do środka słoików. Chodzi przede wszystkim o bakterie oraz substancje, które mogą przyczynić się do rozwoju pleśni. Pasteryzacja tworzy wewnątrz słoika sterylne środowisko, które pozwala na przechowywanie przetworów przez wiele tygodni, miesięcy, a czasem nawet lat.

Nie należy pomijać pasteryzacji, chyba że planujesz zużyć przygotowane przetwory w ciągu kilku najbliższych dni - najczęściej będą to przeciery, dżemy albo owocowe soki.

fot. Pasteryzacja w zmywarce/Adobe Stock, pundapanda

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić ogórki małosolne?

Przetwory z cytryn

Pomysły na przetwory z lawendy