Pasteryzacja w piekarniku sprawdzi się w przypadku wszystkich rodzajów przetworów. Możesz w ten sposób wekować surówki na zimę, marynowane warzywa czy owoce, a także dżemy i wszelkie słodkości. To bardzo skuteczna metoda zatrzymywania świeżości przetworów na długi czas.

Wekowanie słoików w piekarniku jest bardzo proste i szybkie. Piekarnik nastaw na 120-130 stopni. Jeśli masz chłodne słoiki, włóż je od razu do piekarnika, jeśli świeżo wypełnione gorącymi przetworami, poczekaj, aż urządzenie w pełni się nagrzeje. W tym czasie możesz przygotować słoiki, wypełniając je przygotowanymi przetworami oraz szczelnie zakręcając.

Słoiki muszą być odpowiednio wyparzone. Możesz zrobić to w zmywarce, nie używając do całego cyklu detergentów i ustawiając program na minimum 70 stopni. Możesz użyć też wrzątku i przelać słoiki, a potem dokładnie je osuszyć.

Zobacz też: Pasteryzacja w zmywarce

Do zamknięcia słoików używaj klasycznych nakrętek, bez gumy czy wszelkich uszczelek z tworzywa sztucznego. Tak zamykane słoiki możesz pasteryzować w klasyczny sposób. Kiedy piekarnik się rozgrzeje, umieść na kratce przygotowane przetwory (nakrętkami do góry). Pasteryzacja powinna trwać ok. 20-30 minut przy zamkniętych drzwiczkach. Po tym czasie zostaw je na kolejne pół godziny w wyłączonym piekarniku - niech temperatura powoli się zmniejsza.

fot. Pasteryzacja w piekarniku/Adobe Stock, Iryna

Nie wyjmuj słoików od razu, ale daj im chwilę w ciepłym piecu. Następnie wyjmij je i ustaw nakrętkami do dołu, najlepiej na czystej i suchej ściereczce. W takiej postaci pozostaw je do całkowitego wystudzenia.

Pasteryzacja w piekarniku ma wiele zalet i sprawdza się szczególnie wtedy, kiedy masz naprawdę dużo przetworów do zawekowania. W ten sposób możesz pasteryzować grzyby, przetwory owocowo-warzywne oraz pyszne surówki na zimę.

fot. Pasteryzacja grzybów w piekarniku na sucho/ Adobe Stock, Maria

Tak, można pasteryzować gorące słoiki, ale musisz pamiętać, aby wkładać je do nagrzanego piekarnika, aby zachowały swoją temperaturę i nie przeżyły "szoku". Dzięki temu możesz mieć pewność, że słoik nie uszkodzi się ani w piekarniku, ani po wyjęciu z niego.

W podobny sposób postępuj z zimnymi lub letnimi słoikami - lepiej umieścić je w zimnym piekarniku i pozwolić na stopniowy wzrost temperatury szkła, niż narazić słoik na pęknięcie i uszkodzenie piekarnika.

fot. Pasteryzacja w piekarniku/Adobe Stock, beats_

