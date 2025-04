Pasternak to charakterystyczne w smaku warzywo, idealne do przygotowania dietetycznych chipsów warzywnych. Jest smacznym składnikiem gulaszy wegetariańskich, jak i z mięsem. Zaskakująco dobrze komponują się w ciastach i innych deserach. Sprawdź nasze przepisy z dodatkiem pasternaku!

Pasternak z miodem

Oto składniki na pasternak z miodem:

500g pasternaku

40 ml cherry

5 łyżek miodu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pasternak z miodem?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Pasternak dokładnie myjemy pod bieżąca wodą i obieramy ze skórki. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy cherry i miodem. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Delikatnie wszystko mieszamy. Pieczemy przez 20 minut do uzyskania chrupiącej skórki. Tak przyrządzony pieczony pasternak idealnie smakuje jako dodatek do obiadu lub samodzielna przekąska.

Właściwości pasternaku

Pasternak jest bogatym źródłem potasu, manganu, magnezu, fosforu, cynku oraz żelaza. Dodatkowo zawiera kompleks witaminy B, C, E oraz K.

Pomaga zredukować wysokie ciśnienie krwi, co przyczynia się też do zmniejszenia ryzyka zachorowań na serce.

Jest bogaty w błonnik pokarmowy, który znacznie przyczynia się do zmniejszenia poziomu złego cholesterolu. Dodatkowo zmniejsza ryzyko cukrzycy.

Babeczki z pasternaku

Oto składniki na babeczki z pasternaku:

szklanka mąki

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

¾ szklanki cukru

¼ szklanki oleju

3 korzenie pasternaku

opakowanie serka kremowego

pół kostki masła

3 jajka

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić babeczki z pasternaku?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Mieszamy mąkę z cynamonem, kardamonem, proszkiem do pieczenia oraz szczyptą soli. Następnie dodajemy cukier, roztrzepane jajka, olej oraz ekstrakt waniliowy. Pasternak ścieramy na tarce i dodajemy do masy. Formę do muffin wykładamy papierem do pieczenia i wlewamy ciasto. Pieczemy przez 15 minut do suchego patyczka. Wyciągamy z piekarnika i studzimy. W misce łączymy kremowy serek i ubijamy razem z masłem. Dodajemy cukier. Dekorujemy babeczki. Tak przygotowany deser będzie idealną alternatywą dla zwykłych muffin.

