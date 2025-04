Panierka bez bułki tartej wcale nie sprawi, że tradycyjny kotlet schabowy będzie smakował gorzej. Zamiast bułki tartej wybierz płatki kukurydziane, wiórki kokosowe lub zmielone płatki owsiane. Ostatnia propozycja to najlepszy wybór na diecie.

Pamiętaj, że to, czy używasz gotowej mielonej bułki tartej czy sama ścierasz pieczywo, nie ma większego znaczenia dla kaloryczności dania.

Panierka bez bułki tartej: płatki owsiane

Płatki owsiane będą lepszym wyborem niż bułka tarta z 4 powodów:

nie chłoną tłuszczu tak jak bułka,

nie przypalają się,

panierka jest bardziej chrupiąca,

są zdrowsze.

Jeśli zamiast bułki tartej zdecydujesz się na płatki owsiane, przed panierowaniem rozdrobnij je w blenderze. Wystarczy, by ich sypkość była zbliżona do bułki tartej.

Płatki owsiane zawierają dużo błonnika pokarmowego, poprawiają pracę jelit i są sycące, dzięki czemu możesz zjeść mniej, by zaspokoić głód.

Panierka bez bułki tartej: płatki kukurydziane

Płatki kukurydziane nadają się zarówno do panierowania mięsa przed smażeniem, jak i do filetów rybnych. Zanim obtoczysz mięso w płatkach kukurydzianych, pokrusz je na mniejsze kawałki, np. używając wałka do ciasta. Nie musisz mielić ich na sypko - większe kawałki płatków kukurydzianych nie będą odpadać od mięsa, jeśli użyjesz rozkłóconego jajka.

Pamiętaj jednak, że każda panierka podczas smażenia chłonie tłuszcz, dlatego panierowanych smażonych mięs, nie jadaj częściej niż raz w tygodniu. Po usmażeniu osącz kotlety na ręczniku papierowym.

Panierka bez bułki tartej: wiórki kokosowe

Na panierkę wybierz drobne wiórki kokosowe lub je zmiel. Przed panierowaniem mięsa, zanurz je w rozkłóconym jajku, dopiero potem obtaczaj je w wiórkach kokosowych.

Kawałki mięsa panierowane w wiórkach kładź na rozgrzany tłuszcz, ale nie smaż ich zbyt długo, ponieważ łatwo je przypalić.

Czym jeszcze możesz zastąpić bułkę tartą?

Tradycyjna panierka w postaci mąki, jajka i bułki tartej to zestaw, który chłonie ogromne ilości tłuszczu. Nic dziwnego, że szukasz alternatyw. Zamiast bułki tartej, możesz wybrać także:

sezam,

otręby,

siemię lniane,

mielone orzechy arachidowe lub włoskie,

ziarna dyni i słonecznika.

Warto zrezygnować z bułki tartej, ponieważ to typowy pochłaniacz tłuszczu. Do smażenia wybieraj tłuszcz roślinny. Zawarte w olejach kwasy nienasycone, obniżają poziom cholesterolu we krwi i zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby miażdżycowej, a co za tym idzie problemów z układem krążenia.

Tłuszcze zwierzęce, choć zdecydowanie smaczniejsze, wykazują działanie odwrotne, aniżeli tłuszcze roślinne. Są wysokoenergetyczne, podnoszą poziom cholesterolu (w tym „złego” LDL) i sprzyjają chorobom układu krążenia. Jeśli masz ogromną ochotę na schabowego w panierce, usmaż go na oleju roślinnym, oczywiście rozgrzanym do odpowiednio wysokiej temperatury.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Agaty Świetlickiej. Pierwotnie został opublikowany 28.11.2012.

