Palce diabła, cuchnąca czapka błazna, leśna ośmiornica - to tylko niektóre określenia grzyba o niecodziennym wyglądzie. Gdy jest młody, wygląda całkiem niepozornie za to gdy jego owocnik się otworzy, widok jest naprawdę niecodzienny. Okratek australijski nie jest zbyt powszechny w Polsce, niemniej jednak można go znaleźć w niektórych częściach kraju. Jak wygląda i czy jest jadalny?

Reklama

Spis treści:

Spacerując po lesie w poszukiwaniu znanych gatunków grzybów jadalnych, trudno nie przeoczyć charakterystycznego okazu. Można pomylić go nawet z jakimś dużym owadem czy insektem i całkiem poważnie się go przestraszyć.

Aż trudno uwierzyć, że to także jest grzyb. Wygląda zupełnie inaczej niż maślaki, podgrzybki czy prawdziwki. Zamiast typowego kapelusza na nóżce ma rozgałęziające się na boki „macki”, które od razu kojarzą się z ośmiornicą. Wiele osób wygląd tego osobliwego grzyba porównuje do czapki błazna, znanego np. z obrazu Jana Matejko.

Okratek australijski osiąga wysokość maksymalnie 15 cm, gdy dojrzeje, przybiera postać rozgwiazdy o 4 - 6 ramionach i czerwonokoralowym zabarwieniu. Dodatkowo grzyb ten wydziela bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach, który niektórzy porównują do zapachu padliny. Można go wyczuć jeszcze przed pochyleniem się nad konkretnym okazem.

fot. Grzyb palce diabła (okratek australijski)/Adobe Stock, olexandrlozovyi

Okratek australijski to gatunek egzotyczny, naturalnie występujący w Australii i miejscach, w których notuje się bardzo wysokie temperatury. W Polsce można go znaleźć tylko w niektórych regionach, szczególnie na południu. Czasem pojawia się też na nadbrzeżu.

Nie jest jasne, w jaki sposób grzyb "palce diabła" trafił do Polski, jednak wiadomo, że w niektórych krajach jest objęty szczególną ochroną. Pomimo że nie zachęca do zbierania go i przygotowywania z niego posiłków, ma wyjątkowe znaczenie dla ekosystemu. Zaliczany jest do saprofitów, czyli grzybów, które pomagają rozkładać materię organiczną. Dla ekosystemu więc jest pożyteczny.

Choć okratek australijski należy do rodziny sromotnikowatych, nie jest uważany za trujący. Jest jednak grzybem niejadalnym i nie jest zbierany. Intensywny zapach zgniłego mięsa czy padliny wabi muchy, za to ludzi stanowczo odstrasza. Przekłada się on także na smak grzyba, przez co zupełnie nie zachęca podczas zbierania grzybów.

Większość grzybiarzy jedynie robi mu zdjęcie i zostawia go w nienaruszonej postaci. Mimo wszystko osobliwy wygląd okratka sprawia, że jest on prawdziwą atrakcją. Każdy chętnie podziwiałby jego charakterystyczne macki, gdyby spotkał go w lesie.

fot. Palce diabła (leśna ośmiornica)/Adobe Stock, weinkoetz

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.10.2020.

Reklama

Czytaj także:

Czy fioletowe grzyby są jadalne?

Aplikacje do rozpoznawania grzybów

Jak długo gotować grzyby?