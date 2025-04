Pączki smażone na smalcu są zdrowe?

Czy na pewno wiesz już wszystko na temat pączków? Czy zdrowszy jest pączek smażony na oleju, czy na smalcu? Ile kalorii i tłuszczu zawiera 1 pączek? Czy są jakieś metody, które sprawią, że możemy jeść pączki bez wyrzutów sumienia? Sprawdź! Podpowiadamy.



Ile kalorii i tłuszczu ma pączek?

Niezależnie od rodzaju średnio niemal każdy pączek ma około 340 kcal, 5 g białka, 52 g węglowodanów i 12 g tłuszczu. Tym samym zaspokaja prawie 1/3 dziennego zapotrzebowania na tłuszcz. Żeby spalić jednego pączka, trzeba jeździć na rowerze więcej niż godzinę!

Średnio każdy z nas w Tłusty czwartek zjada 2,5 pączka, co w skali Polski daje ok. 100 milionów pączków.

Jeden pączek ma tyle kalorii co:

1 kg jabłek

8 nektarynek

3 jogurty naturalne po 150 g

5 jajek

4 kromki chleba tostowego

To jednak, co najbardziej potęguje kaloryczność pączków to oczywiście smażenie w głębokim tłuszczu. Do smażenia pączków wykorzystuje się najczęściej tzw. fryturę, a więc "zmodyfikowany" tłuszcz roślinny. Dodatkowo często wykorzystuje się go kilkakrotnie, co powoduje, że w oleju powstają tzw. izomery trans. Podnoszą one poziom cholesterolu i mają działanie rakotwórcze.

Pączki smażone na smalcu

Dlatego lepszym rozwiązaniem jest smażenie pączków na... smalcu. Smalec ma wysoką temperaturę palenia, a jednocześnie nie ulega "deformacji" pod wpływem temperatury. Jaka jest róźnica więc między pączkiem smażonym we fryturze, oleju, a pączkiem smażonym na smalcu? Nasycony tłuszcz zwierzęcy (w tym wypadku smalec) podnosi "tylko" cholesterol, ale przynajmniej nie wprowadzamy do organizmu substancji rakotwórczych.

5 zasad zdrowego Tłustego czwartku

Żeby obniżyć poziom cholesterolu możemy zjeść w ciągu dnia, np. jakiś produkt pełnoziarnisty. Zaleca się jeszcze 5 podstawowych zasad, dzięki którym Tłusty czwartek może być mniej tłusty (wg Agnieszki Piskały, specjalistki ds. żywienia w programie edukacyjnym "Żyj smacznie i zdrowo"). Oto one:

1. Mniejszy pączek smakuje tak samo jak duży pączek, więc po co jeść więcej i dostarczać do organizmu więcej tłuszczu i kalorii. 2. Do ciasta na pączki warto dodać octu lub spirytusu, podczas smażenia paruje i ogranicza wchłanianie tłuszczy przez pączka. 3. Pączki posypane delikatnie cukrem pudrem mają trochę mniej kalorii, niż te bogato polane lukrem. 4. Należy pamiętać, by pączki smażyć na bardzo gorącym tłuszczu, ponieważ wrzucenie do chłodniejszego powoduje, że nasz wypiek będzie wchłaniał tłuszcz jak gąbka. 5. Podczas smażenia warto wrzucić do oleju kawałek ziemniaka, który będzie zapobiegał paleniu tłuszczu.

Czy te zasady przemawiają do Was?

Co zjeść po zjedzeniu pączka?

Pączek to źródło cukrów prostych, ma więc wysoki indeks glikemiczny (69). Cukier szybko wędruje do krwi i wymagane jest szybkie wydzielenie insuliny, aby ten cukier przetransportować do tkanek. Czy zjedzenie zaraz po pączku produktu o niskim indeksie glikemicznym, np. marchewki zmniejszy jego skok? Niestety nie, jak tłumaczy Agnieszka Piskała. Indeksy się nie sumują i nie uśredniają. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym powodują wzrost poziomu glukozy we krwi i szybki jej spadek. Oznacza to, że zjedzenie bardzo kalorycznego pączka wcale nie zaspokoi naszego głodu na długo. Wręcz przeciwnie! Po zjedzeniu pączka za chwilę znów będziemy głodni. Ważne jest więc, aby nie zaspokajać głodu kolejnym wypiekiem, ale konkretnym posiłkiem np. obiadem bogatym w węglowodany złożone, białko, warzywa.

