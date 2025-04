Świeże owoce sezonowe przyniesione z targu lub ogródka są najzdrowsze. Mrożone, suszone lub przetworzone to już nie to samo. Owoce sezonowe tak jak szybko się pojawiają tak szybko znikają. Zatem polujmy na letnie witaminy. Pamiętajmy jednak o tym, że wszystko co w nadmiarze może przynieść szkodę dla naszego organizmu. Dlatego też nie objadajmy się przesadnie owocami.

Owoce sezonowe oprócz witamin zawierają:

Magnez

Poprawia koncentrację, uspokaja i obniża ciśnienie krwi.

Wapń

Łagodzi objawy alergii, chroni żeby i kości.

Krzem

Uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia wygląd skóry oraz przyśpiesza przemianę materii.

Jod

Reguluje spalanie tłuszczu.

Fitoestrogeny

Hormony roślinne, które łagodzą objawy menopauzy.

Flawonoidy

Neutralizują wolne rodniki oraz chronią przed nowotworami.

Przegląd wybranych owoców sezonowych

Jabłka

Owoce te polecane są dla osób, które próbują zrzucić zbędne kilogramy. Pektyny zawarte w jabłkach tworzą w żołądku galaretowata masę, która walczy z tłuszczem i cholesterolem. Jabłka są dobrym źródłem witaminy C. Witamina ta zwalcza choroby serca. Ogranicza procesy zapalne w naczyniach krwionośnych przez co zapobiega powstawaniu zakrzepów. Wyniki niektórych badań potwierdzają, że wysokie stężenie witaminy C we krwi zmniejsza o 25-60 % ryzyko choroby serca.

Jeśli jabłka nie są uszkodzone warto jeść je razem ze skórką. Obierając jabłka pozbawiamy je cennych przeciwutleniaczy. Jabłka powinny jeść osoby, które mają obniżoną odporność organizmu. Spożywane po zauważeniu pierwszych objawów przeziębienia mogą złagodzić je i skrócić czas trwania przeziębienia. Surowe jabłka poleca się osobom cierpiącym na zaparcia. Natomiast osoby mające biegunkę powinny jeść duszone jabłka.

Brzoskwinie

Owoce te zawierają witaminę C, beta karoten oraz magnez i żelazo. Magnez pełni wazną rolę w budowie kości i profilaktyce osteoporozy. Brzoskwinie dzięki dużej zawartości magnezu pomagają zachować bardziej elastyczne tętnice. Włochata skórka podobnie jak i owoc jest lekkostrawna. Brzoskwinie działają przeczyszczająco dlatego pomagają oczyścić organizm z toksyn.

Gruszki

Są dość kaloryczne. Oprócz błonnika, potasu zawierają cukry proste. Osoby dbające o linię nie powinny zbyt często sięgać po gruszki. Sorbitol (cukier prosty) może powodować wzdęcia u osób, które narzekają na niestrawność.

Śliwki

Owoce te neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Jednak jedzone w nadmiarze powodują wzdęcia i biegunkę. By poprawić sobie humor oraz ukoić nerwy warto zjeść kilka śliwek. Każda kobieta, która chce pięknie wyglądać powinna polubić śliwki, gdyż spowalniają starzenie się skóry.

Maliny

Owoce te powinny przede wszystkim znaleźć się na spożywczej liście przyszłych mam. Zawarty w malinach kwas foliowy zapobiega powstawaniu wad cewy nerwowej u płodu. Czas ciąży to okres, który sprzyja niedoborom żelaza, a maliny zawierają żelazo oraz witaminę C. Witamina C ułatwia wchłanianie żelaza- to kolejny argument, który przemawia za tym by włączyć maliny do jadłospisu ciężarnych kobiet.

Dodatkowo herbatka z liści malin łagodzi bole porodowe. Regularne picie herbatki z malin powoduje zmniejszenie bólu miesiączkowego. Natomiast sok z malin warto pić podczas przeziębienia, ponieważ łagodzi kaszel oraz rozgrzewa organizm.

Najmniej cennych składników znajduje się w przetworach. Ale cóż możemy na to poradzić kiedy chcemy zatrzymać smak lata? By cenna zawartość owoców sezonowych korzystnie zadziałała na nasz organizm do przetworów nie dodawajmy zbyt dużo cukru.

Na zimę przygotuj konfiturę z malin lub mietową marmoladę z jabłek

Konfitura z malin:

Składniki:

1 kg malin,

50 dag cukru (można dodać mniej cukru-będzie zdrowiej),

1 szkl. soku z czerwonej porzeczki.

Etapy przygotowania:

Z cukru i soku wyciśniętego z porzeczki należy ugotować syrop. Maliny spłukac na sitku i odsączyć. Następnie zalać gorącym syropem i odstawić na kilka godzin. Syrop delikatnie zlać, zagotować i usunąć szumowiny. Wrzącym syropem ponownie zalać maliny. Znów odstawić na kilka godzin. Czynności te powtarzać dotąd aż owoce będą przezroczyste i zawisną w gęstym syropie. Gorącą konfiturę przełożyć do wyparzonych słoików i dokładnie zakręcić.

Miętowa marmolada:

Składniki:

1 kg obranych i pokrojonych jabłek,

15 dag świeżych listków mięty,

70 dag cukru,

sok z 2 cytryn,

starta skórka z 2 cytryn.

Etapy przygotowania:

Jabłka zalać wodą z sokiem cytrynowym. Zostawic na dwie godziny. Następnie dodać siekaną mietę i skórkę cytrynową. Gotować stale mieszając około 30 minut. Potem przetrzeć przez sito, dodac cukier i kilka całych listków mięty. Dogotować na małym ogniu, aż masa zgęstnieje, a wtedy wlewać marmoladę do wyparzonych słoików. Dokładnie dokręcić zakrętki.

Smacznego!

Źródło:

„Książka kucharska” J. Carper, „Przetwory na zimę” Nr8/2010, „Zdrowie” Nr7/2005